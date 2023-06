Les assemblées annuelles BM-FMI, l’occasion de mettre en lumière les grandes réalisations du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les prochaines assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI), qui se tiendront en octobre prochain à Marrakech, seront l’occasion de mettre en lumière les grandes réalisations du Maroc dans les différents domaines de développement, a indiqué, lundi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

« Ces assemblées seront l’occasion de mettre en exergue les grandes réformes mises en place par le Maroc dans les différents domaines de développement, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI », a fait savoir Mme Fettah, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Elle a également souligné que cette entrevue s’inscrit dans le cadre d’une visite de terrain de Mme Georgieva dans le cadre des préparatifs des assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, que le Maroc sera honoré d’accueillir, et ce après 50 ans d’absence du continent africain.

Mme Fettah a, en outre, relevé que ces assemblées d’une grande importance, qui réuniront des acteurs économiques et financiers du monde entier, constituent également l’occasion de reconsidérer les outils d’aide de ces institutions internationales aux pays en développement, notamment en Afrique. Par ailleurs, la ministre a affirmé que cette réunion a été aussi l’occasion de valoriser la relation entre le Maroc et le FMI, notant que le choix du Royaume pour abriter une rencontre mondiale de l’envergure des assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du FMI témoigne de l’intérêt considérable que les institutions financières internationales portent au Maroc. Pour sa part, Mme Georgieva a déclaré que le Maroc constitue l’endroit « idéal » pour la tenue des prochaines Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, au regard de son économie forte et dynamique.

Elle a également souligné que les perspectives de développement de la coopération avec le Maroc sont « très prometteuses », ajoutant que le Royaume jouit d’une confiance importante de la part des institutions financières internationales. L’édition de Marrakech, une première dans le monde arabe, marque le retour de ces assemblées en Afrique après celles tenues pour la première fois à Nairobi au Kenya, il y a 50 ans.

LR/MAP