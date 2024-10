Le SG de l’ONU informe le CS sur la dynamique des ouvertures de consulats généraux au Sahara Marocain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans son rapport annuel sur le Sahara marocain aux membres du Conseil de sécurité, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a signalé l’ouverture, le 14 août dernier, d’un Consulat général du Tchad à Dakhla, le 29è dans les provinces du Sud, ce qui représente environ 42% de la part des pays africains.

Cette référence intervient dans un contexte international où plus d’une centaine de pays ont exprimé leur soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc, comme seule solution pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain.

Pour la troisième année consécutive, le rapport du Secrétaire général fait état de la poursuite de la dynamique d’ouverture de Consulats généraux dans les provinces du Sud du Maroc, soulignant non seulement l’ampleur du soutien international à la marocanité du Sahara, mais aussi le caractère attractif du développement économique engagé par le Maroc, motivant l’ouverture de ces représentations dans cette partie du Royaume.

Cette dynamique diplomatique, reflétée dans le rapport du Secrétaire général aux membres du Conseil de sécurité, renforce et conforte la position du Maroc sur la scène internationale, démontrant ainsi que le Sahara marocain s’impose de plus en plus comme un pôle de développement et de stabilité pour les régions méditerranéennes, atlantiques et africaines.

LR/MAP