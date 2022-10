Le renforcement de la coopération et du partenariat au centre des entretiens de M. Benomar avec une délégation parlementaire britannique

M. Hassan Benomar, vice-Président de la Chambre des Représentants s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec une délégation parlementaire britannique des moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre le Maroc et la Grande Bretagne dans les domaines économique, commercial et culturel.

Lors de cette rencontre, M. Benomar a passé en revue les importants chantiers engagés par le Royaume ces dernières années sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ajoutant que le Maroc dispose d’un énorme potentiel qui pourrait être un levier pour le développement de la coopération économique et commerciale avec le Royaume-Uni et pour la promotion des investissements, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Il n’a pas manqué de souligner que cette réunion s’inscrit dans le cadre des missions de la Chambre des Représentants, à savoir la diplomatie parlementaire, qui joue un rôle important dans le renforcement de la coopération bilatérale avec les États.

M. Benomar a donné un aperçu détaillé sur la cause du Sahara marocain et du plan d’autonomie en tant que solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

De son côté, la délégation parlementaire britannique a noté l’importance de renforcer la coopération bilatérale pour relever les défis auxquels sont confrontés les deux pays et servir leurs intérêts communs.

Actuellement en visite de travail au Maroc jusqu’au 14 octobre, la délégation parlementaire britannique est composée de Angus Brendan MacNeil, Président de la Commission du Commerce International au Parlement britannique et membre du Parti National Écossais, ainsi que les députés Mark Garnier et Mike Wood, membres du Parti Conservateur.

LR/MAP