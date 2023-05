Le rejet par la justice britannique de l’action pro-polisario contre l’accord commercial Maroc-RU, une victoire politique et juridique pour le Maroc

Partager Facebook

Le rejet par la justice britannique de l’action de l’ONG pro-polisario “WSC” contre l’accord commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni constitue une victoire politique et juridique pour le Maroc, a indiqué l’avocat et expert en droit international jordanien Salah Tamim Al-Maaytah.

“Cette décision revêt une grande importance, car elle protège l’accord commercial entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni”, a souligné M. Al-Maaytah, membre de la Coalition pour l’autonomie du Sahara marocain, dans une déclaration à la presse, notant que le système judiciaire britannique, libre et indépendant, a rendu sa décision dans le respect des traités et des lois internationales, donnant de la sorte une leçon de droit international et octroyant à la question du Sahara marocain plus de force sur la scène internationale et dans toutes les instances judiciaires.

Il a ajouté que la décision de la justice britannique constituera une base solide pour le triomphe de la question de l’intégrité territoriale du Royaume d’un point de vue juridique, d’autant plus que la justice britannique est une justice spécialisée et elle est invoquée dans de très nombreux cas.

«Cette décision intervient après d’autres décisions rendues par la Commission de l’Union européenne, qui a adopté les avis des conseillers, des élus locaux des provinces du Sud et des représentants de la société civile qui soutiennent l’accord de partenariat entre le Maroc et le Royaume-Uni», a-t-il poursuivi.

M. Al-Maaytah a souligné également que cette décision consacre la légitimité de la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du sud et son droit d’exploiter ses ressources naturelles conformément à la légitimité internationale, comme elle atteste de façon on ne peut plus claire que l’entité fantoche du “polisario” ne représente aucunement le peuple du Sahara marocain et n’a de ce fait aucun droit d’introduire de telles requêtes.

Par ailleurs, il a noté que la décision de la justice britannique constitue une référence dans d’autres parties du monde, car elle établit une base pouvant servir de guide aux actions futures visant à faire face aux manœuvres judiciaires séparatistes dans d’autres régions monde.

Jeudi dernier, la Cour d’appel de Londres a récusé irrévocablement la requête d’appel de l’ONG pro-séparatistes ‘’WSC’’ contre une précédente décision de la Cour administrative, rejetant sa demande qui tentait de remettre en cause l’accord d’association liant le Maroc au Royaume-Uni.

Ce troisième revers depuis décembre dernier pour les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc vient confirmer la validité de l’accord d’association liant les deux pays et qui bénéficie aux populations et au développement de toutes les régions du Royaume, du Nord au Sud.

LR/MAP