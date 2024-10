Le Maroc prend part à la 47è session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du CdE

Partager Facebook

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (CdE) a entamé, mardi à Strasbourg, les travaux de sa 47è session, avec la participation d’une importante délégation marocaine.

Le Royaume est représenté à cette rencontre, qui se poursuit jusqu’au 17 octobre, par le président de l’Association marocaine des présidents des conseils des préfectures et provinces, Abdelaziz Derouich, ainsi que par les présidents des Régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Rabat-Salé-Kénitra, respectivement Yanja El-Khattat et Rachid El-Abdi.

La délégation marocaine comprend également Fatna El-K’hiel (présidente de la commune de Arbaoua) et Rahma Ouazzani Taibi (vice-présidente de la commune de Rabat), outre le Secrétaire de la délégation et point focal, Mostafa Ameur.

Le Maroc participe à cette session en tant que Partenaire pour la démocratie locale. Il a été le premier pays à obtenir ce statut auprès du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du CdE, lors de sa 36è session en avril 2019.

Ce statut offre aux pays du voisinage du Conseil de l’Europe un cadre privilégié de dialogue et de contacts institutionnels avec leurs homologues européens.

Ce statut s’inspire de celui de Partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), dont le Maroc bénéficie depuis 2011 et qui lui permet de participer aux activités de l’Assemblée.

Le programme de coopération du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux avec le Maroc s’inscrit dans le cadre du Partenariat Sud-Med visant à accompagner le Maroc dans ses réformes de décentralisation grâce à une plate-forme permettant l’échange d’expérience et d’expertise entre les membres du Congrès et leurs homologues marocains, à l’occasion de rencontres plurilatérales et d’échanges de bonnes pratiques.

Le programme de cette 47è session comprend un débat spécial marquant le 10è anniversaire de l’initiative pionnière du Congrès, intitulée “Rajeunir la politique”, ayant pour objectif d’impliquer les délégués jeunes dans ses travaux et à intégrer les perspectives de la jeunesse dans la vie démocratique locale et régionale.

L’ordre du jour prévoit aussi des débats en commissions axés notamment sur “les principaux défis rencontrés par les collectivités locales et régionales au cours des cinq dernières années”, “Les communautés vieillissantes (assurer des soins sociaux de qualité pour les personnes âgées)”, “l’encouragement de l’économie circulaire à la base (en mettant l’accent sur la réutilisation et le recyclage des ressources pour lutter contre la surconsommation)” et “le rôle des élus locaux dans la protection des droits humains”.

Les efforts visant à étendre la portée de la Charte de l’autonomie locale aux villes des États non membres, la portée internationale du Congrès, la démocratie locale et régionale dans le monde, les élus locaux, acteurs de la protection des droits humains et la numérisation, intelligence artificielle et gouvernance régionale figurent également parmi les thèmes des débats de la session.

Les travaux du Congrès sont marqués par la présence du Secrétaire général du CdE, Alain Berset, du président de l’APCE, Theodoros Rousopoulos, et du président du Congrès, Marc Cools.

LR/MAP