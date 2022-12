Le Maroc et la France déterminés à se projeter dans un partenariat singulier, moderne et exemplaire (Colonna)

La ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a mis l’accent, vendredi à Rabat, sur la volonté commune du Maroc et de la France de se projeter dans un partenariat singulier, moderne et exemplaire.

La densité du partenariat franco-marocain ne s’est jamais démentie dans tous les domaines économiques, culturels, sécuritaires et éducatifs, a souligné la cheffe de la diplomatie française lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens.

Les deux parties ont convenu d’approfondir encore le travail conjoint et de progresser à bon rythme à la faveur d’un dialogue respectueux, d’échanges ouverts et d’un esprit constructif, a-t-elle souligné, précisant que “cela suppose de nous adapter aux attentes légitimes du Maroc qui continue de se transformer”.

Mme Colonna a également fait part de la responsabilité commune pour forger des relations bénéfiques aux deux pays, se félicitant de la singularité du partenariat moderne, exemplaire et d’exception unissant les deux pays.

Elle a, dans ce sens, mis en exergue la volonté commune du Maroc et de la France de se projeter vers l’avenir, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI et du président Emmanuel Macron.

La ministre a, par la même occasion, salué le remarquable parcours des Lions de l’Atlas au Mondial 2022, précisant que “ce n’est que le début pour de belles aventures du football marocain”.

LR/MAP