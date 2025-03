Laâyoune-Sakia El Hamra | Le Conseil régional adopte une série de projets de développement

Partager Facebook

Le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, réuni lundi en session ordinaire du mois de mars, a adopté à l’unanimité une série de projets socio-économique et de développement.

Lors de cette réunion, présidée par le président du Conseil régional, Sidi Hamdi Ould Errachid, en présence du wali de la région de Laâyoune Sakia-El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, les membres du Conseil ont approuvé les conventions de partenariat relatives à la mise à niveau urbain des villes de Boujdour, Es-Semara et Tarfaya.

Dans ce cadre, ils ont adopté la convention de partenariat relative à la réalisation et le financement de la mise à niveau urbain de la ville de Boujdour (2025-2026), pour un coût global de 79,3 millions de dirhams (MDH), dont une contribution financière du Conseil régional estimée à 35,8 MDH.

Une convention de partenariat relative à la réalisation et le financement de la mise à niveau urbain de la ville d’Es-Semara a été aussi adoptée, mobilisant une enveloppe budgétaire de 139 MDH, dont une contribution du Conseil régional de l’ordre de 60 MDH.

De même, ils ont validé une convention de partenariat relative à la réalisation et le financement de la mise à niveau urbain de la ville de Tarfaya (2025-2027), pour un montant global de 32 MDH, dont 20 MDH contribution du Conseil régional.

Le Conseil a aussi approuvé le projet d’extension du port de pêche de Laâyoune, en vue de renforcer son attractivité, pour un montant global de 175 MDH, dont une contribution du Conseil régional de l’ordre de 10 MDH.

Faisant l’objet d’une convention multipartite entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Equipement et de l’eau, la wilaya de la région, le Conseil régional et l’Agence nationale des ports, ce projet a pour objectif d’accélérer le développement des infrastructures du port de Laâyoune pour accompagner le plan de développement régional (2022-2027) et renforcer le développement socio-économique de la région.

De même, les membres de cette instance élue ont validé une convention de partenariat pour la réalisation et le financement du programme de développement intégré du centre émergent d’Akhfnir dans la province de Tarfaya (2025-2026), nécessitant une enveloppe budgétaire de 77 MDH, dont une contribution estimée à 11,5 du Conseil régional.

Ainsi, cette convention porte sur quatre axes principaux, à savoir la consolidation des infrastructures (12 MDH), la mise à niveau urbain et la réhabilitation des quartiers moins équipés (41 MDH), le renforcement des équipements sociaux et des dépendances de proximité (23 MDH), et la protection de l’environnement le soutien au développement durable (1 MDH).

Une autre convention de partenariat avec la Ligue régionale de Football a été approuvée, pour un montant global de 5 MDH au titre de 2025, portant sur un soutien financier de la part du Conseil régional pour soutenir les équipes et clubs sportifs de la région, sous la supervision de la Ligue régionale.

Par ailleurs, les membres du Conseil ont approuvé le contrat-programme entre l’Etat et la région pour la mise en œuvre des projets du programme de développement régional au titre de la période 2024-2027.

Ce contrat-programme, auquel a été allouée une enveloppe budgétaire estimée à 2,83 milliards de dirhams (MMDH), comprend cinq axes à savoir l’attractivité économique des territoires (980,5 MDH), le renforcement du tissu économique (380 MDH), la consolidation des infrastructures et des équipements (945,9 MDH), et le développement sociale et l’intégration au marché d’emploi (220 MDH), ainsi que l’identité culturelle et l’approche environnementale (246,5 MDH).

Le Conseil a aussi approuvé le statut, et la charte des actionnaires et la contribution au capital de la “Société régionale multiservices Laâyoune-Sakia El Hamra S.A.”, qui aura pour mission de gérer les services de distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide dans les différentes provinces de la région.

Il s’agit aussi d’autres conventions-cadres portant sur le secteur de l’eau et celui relatif à la gestion du secteur des déchets ménagers et assimilés pour la période 2025-2034.

En outre, le Conseil a approuvé une convention-cadre relative au financement du programme d’investissement du nouveau modèle de contrats de gestion déléguée du transport public urbain et intercommunal par bus.

