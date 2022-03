La voix et la diplomatie du Maroc ont un impact très important (Antony Blinken)

Partager Facebook

La voix et la diplomatie du Maroc ont un impact “très important” dans la gestion de nombreux dossiers et défis aux niveaux régional et global, a affirmé le Secrétaire d’État américain, Antony Blinken.

“Notre partenariat avec le Maroc, qui existe depuis bien longtemps, est pour nous d’une plus grande importance parce que nous agissons évidemment sur les questions bilatérales, mais nous agissons aussi au niveau régional (…) et global”, a souligné M. Blinken dans une interview accordée à la chaîne “Medi1 TV”.

Au niveau régional, le Secrétaire d’État américain a cité l’impact très important de la diplomatie du Royaume dans la gestion de la situation au Sahel et la crise libyenne, qualifiant d’”essentiel” le partenariat de Washington avec le Maroc.

Pour le responsable américain, le Maroc joue aussi un rôle de premier plan dans la gestion de plusieurs dossiers au niveau global, particulièrement dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et la question du changement climatique.

“Au Maroc, il y a un grand succès dans la campagne de vaccination” contre la pandémie de la Covid-19, a relevé M. Blinken, ajoutant que les Etats-Unis et le Royaume travaillent ensemble dans la lutte contre la pandémie et examinent ce qu’ils peuvent accomplir à travers le monde, y compris en Afrique.

Abordant la question du climat, il a fait constater que le Royaume a accompli des avancées majeures dans la gestion de la crise climatique, ajoutant que le partenariat Maroc-USA “agit non seulement dans la région mais aussi au niveau global”.

Revenant sur le sommet de Néguev, qui a rassemblé les ministres des Affaires étrangères du Maroc, des Émirats arabes unis, de l’Égypte, des États-Unis et d’Israël, le Secrétaire d’État a souligné que ce sommet reflète un désir commun de produire ensemble des opportunités pour le peuple de chaque pays en créant des liens entre étudiants et citoyens, et en se concentrant sur les sujets qui impactent la vie quotidienne comme l’investissement, les infrastructures, le climat et la santé globale.

Ce sommet, a-t-il poursuivi, illustre également la volonté commune de travailler sur les questions sécuritaires sans mettre de côté l’avenir du peuple palestinien, mettant l’accent sur la nécessité d’établir un État pour les Palestiniens et d’investir dans leur avenir.

LR/MAP