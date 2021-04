La vie des nomades du Sahara Marocain à l’honneur sur la TV espagnole

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un documentaire sur le mode de vie des nomades du Sahara marocain, leurs coutumes, et leurs traditions, diffusé récemment sur la deuxième chaîne de la télévision publique espagnole « La2 », met en exergue la culture orale et le patrimoine de milliers d’éleveurs de chameaux.

Filmé au cœur du Sahara marocain, ce documentaire retrace la longue traversée du désert menée par les nomades en quête d’eau et de nourriture, et leur esprit de dépassement.

Émerveillée par la beauté des paysages du Sahara marocain, l’équipe de tournage de ce documentaire, réalisé par l’explorateur américain Richard Wiese, présente aux téléspectateurs la vraie relation entre les nomades et la nature saharienne, leur aventure quotidienne à dos de chameaux, leurs fêtes nocturnes et raconte avec émotion des histoires humaines vécues dans le désert.

D’une durée de 25 minutes, le documentaire met l’accent sur la résistance de ces nomades face aux forces de la nature et le changement climatique et leurs efforts préserver leur culture et leurs traditions héritées de leurs ancêtres et jette la lumière sur le rôle de la femme sahraouie dans la famille nomade du désert marocain.

Intitulé « Le Maroc, les derniers nomades », le documentaire est un tour d’horizon permettant de comprendre et d’apprécier la vie quotidienne des nomades, leurs défis majeurs, l’importance vitale de l’eau dans leur vie et la place de la tente en tant qu’espace « sacré » réservé à la famille.

Par des images saisissantes et des témoignages émouvants, «Le Maroc, les derniers nomades » revient sur l’intimité de la vie familiale des nomades dans un climat rude, souvent difficile, mais qui reste marqué par la simplicité et la maîtrise des éléments qui constituent l’environnement nomade.

LR/MAP