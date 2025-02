La SRM Casablanca-Settat investira plus de 2 milliards de dirhams à Nouaceur en 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat prévoit un investissement de plus de 2 milliards de dirhams (MMDH) dans la province de Nouaceur, pour renforcer les infrastructures d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide, a annoncé, vendredi à Casablanca, son directeur général, Youssef Ettazi.



Ce programme d’investissement ambitieux, qui bénéficiera aux différentes communes relevant de la province de Nouaceur, vise à répondre aux besoins prioritaires des habitants et des opérateurs économiques, a indiqué M. Ettazi lors d’une rencontre de proximité avec les autorités locales et les collectivités territoriales, sous le thème “Une approche participative intensive pour relever les défis du développement dans la région et répondre aux attentes des citoyens”.



“La SRM Casablanca-Settat a consacré des investissements importants pour ses activités, confirmant ainsi son engagement à offrir un service de qualité à plus de 7 millions de personnes”, a-t-il déclaré.



Selon lui, ces investissements contribueront à améliorer le cadre de vie des populations et à relever les défis du développement durable, notamment à travers une gestion efficace des ressources naturelles et la réduction de la pollution.



Ainsi, 12 directions ont été créées au niveau des préfectures et provinces pour couvrir l’ensemble du territoire de la région et adapter le service client, permettant une relation de proximité.



Et de rappeler que cette rencontre constitue également une occasion de présenter le programme d’investissements de la SRM Casablanca-Settat ainsi que les actions menées à l’échelle de la province dans les domaines de l’eau potable, de l’électricité, de l’assainissement et de l’éclairage public.



À cet égard, les responsables de la SRM ont indiqué que d’autres investissements significatifs sont prévus pour les 30 prochaines années, dans le cadre du mandat de la Société.



Ce plan d’investissements, d’un montant global de plus de 60 milliards de dirhams, sera réparti sur trois activités principales : l’eau potable, l’assainissement liquide et l’électricité.



Dans ce contexte, les responsables ont souligné l’importance des projets structurants, qui font partie intégrante des actions prévues pour améliorer l’infrastructure locale.



Ils ont également précisé que la SRM Casablanca-Settat reste attentive aux préoccupations et aux propositions des différentes communes, s’engageant ainsi à répondre aux attentes des citoyens et à respecter les objectifs de qualité, de service et de proximité.



L’amélioration de l’efficacité des services dans la région de Casabanca-Settat est au cœur de cette démarche, et des investissements conséquents seront réalisés pour répondre aux enjeux d’accessibilité et de développement durable.



Cette réunion, marquée par la présence du gouverneur de la province de Nouaceur, Jalal Benhayoun, ainsi que des présidents de communes, signe le lancement d’une série de rencontres de proximité organisées par la SRM Casablanca-Settat.



L’objectif de ces rencontres est de renforcer la coopération afin d’améliorer l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement, l’électricité et l’éclairage public, tout en optimisant les services rendus aux citoyens.



LR/MAP