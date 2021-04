La CGEM “fortement mobilisée” en faveur de la nouvelle contractualisation sociale

Partager Facebook

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) est « fortement mobilisée » en faveur du chantier de généralisation de la protection sociale, cette « nouvelle contractualisation sociale voulue par Sa Majesté le Roi », a affirmé son président, Chakib Alj.

« La CGEM, dans le cadre de ses responsabilités, est fortement mobilisée et engagée dans cette nouvelle contractualisation sociale, qui constitue une révolution sociale et sociétale voulue » par le Souverain, a déclaré M. Alj à la MAP.

Ce chantier royal, dont le budget s’élève à 51 milliards de dirhams (MMDH) par an, est aussi un levier pour l’intégration du secteur informel dans le tissu économique national, de manière à préserver les droits et la dignité des citoyens les plus vulnérables, a-t-il relevé.

Le président de la CGEM a dans ce contexte souligné que les premières conventions signées devant SM le Roi, à l’occasion du lancement de ce grand projet sociétal, « visent à relever le défi de la généralisation de la protection sociale à tous les citoyens ».

Il représente aussi, a-t-il dit, une inflexion importante pour un développement équilibré et une justice sociale et territoriale en parfaite harmonie avec la vision du Souverain relative au nouveau modèle de développement économique et social.

SM le Roi Mohammed VI a présidé, mercredi, la cérémonie de lancement de la mise en œuvre du projet de généralisation de la protection sociale et de signature des premières conventions y afférentes.

Ce chantier bénéficiera dans un premier temps aux agriculteurs, artisans et professionnels de l’artisanat, aux commerçants, professionnels et prestataires indépendants soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU), au régime de l’auto-entrepreneur ou au régime de la comptabilité.

Il devra s’étendre, dans un second temps, à d’autres catégories dans la perspective de la généralisation effective de la protection sociale à tous les citoyens.

LR/MAP