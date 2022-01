La CCIS-CS organise une démonstration pratique sur la couverture sociale des professionnels

Partager Facebook

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) a organisé, jeudi à Casablanca, une démonstration pratique sur la couverture sociale des professionnels, sous le thème « L’adhésion à la Caisse nationale de Sécurité sociale au profit des auto-entrepreneurs et des personnes assujetties au système de Contribution Professionnelle Unique (CPU): Comment accéder à la plateforme de la CNSS ? Comment inscrire les adhérents et déclarer les titulaires de droit ? »

Cet évènement, initié en partenariat avec la Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS), s’inscrit dans la deuxième phase de la série de rencontres organisées par la CCIS-CS dans le cadre du chantier de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire (AMO) qui représente un levier d’intégration du secteur informel dans le tissu économique.

La CCIS-CS, en sa qualité de représentant du milieu d’affaires et considérant sa volonté de se rapprocher davantage de ses ressortissants, s’inscrit à travers cette série de rencontres, dans les actions de communication permanente et d’accompagnement de la Chambre, dans le cadre du grand chantier Royal de la généralisation de la protection sociale à tous les professionnels.

Cette rencontre animée par Mme Siham Amiq, directrice de l’agence de la CNSS Moulay Rachid, en présence de MM. Said Hafid Eddine et Youssef Fadili, respectivement Directeurs régionaux de la CNSS au niveau des agences de Sidi Othmane-Hay Hassani et d’Anfa, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de communication et de sensibilisation des ressortissants de la chambre sur les sujets d’ordre économique et social et vise à sensibiliser et à faire adhérer les professionnels.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la CCIS-CS, Hassane Berkani a indiqué qu’à travers cette rencontre, la Chambre démontre son engagement en faveur du chantier de la généralisation de la couverture sociale, « mutuellement enrichissant et résolument tourné vers l’avenir ».

Il a, en outre, relevé que l’objectif de cet échange est de sensibiliser et d’accompagner les ressortissants en vue de généraliser ce grand chantier Royal à tous les professionnels, notant que le but est d’atteindre 22 million d’adhérents en 2022.

Pour sa part, Mme Amiq a souligné que cette rencontre de sensibilisation a pour principale visée d’accompagner, de communiquer et de discuter avec les professionnels, notamment les personnes assujetties au système de CPU et les auto-entrepreneurs.

« Cet évènement a constitué une occasion d’informer et de rapprocher les ressortissants des modalités d’adhésion, d’inscription, de déclaration de leurs enfants et conjoints au niveau de la CNSS et de bénéficier des prestation de la caisse », a-t-elle fait savoir.

Aux termes de cette rencontre, un débat a été lancé pour permettre aux ressortissants de poser les questions relatives aux prestations de la CNSS en particulier dans le domaine de la couverture sociale, et de soulever les points d’interrogation sur les aspects à éclaircir de la part des intervenants.

La CCIS-CS vient d’annoncer la création de quatre guichets d’accompagnement pour l’inscription sur la plateforme de la CNSS et ce, au siège à Casablanca et aux annexes à Mohammedia, El Jadida et Settat.

