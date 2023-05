La Brigade légère de sécurité (BLS) célèbre le 67-ème anniversaire des FAR

Partager Facebook

La Brigade légère de sécurité (BLS) a organisé, dimanche à Rabat, une cérémonie à l’occasion du 67-ème anniversaire des Forces Armées Royales (FAR).

Après le salut des couleurs nationales lors de cette cérémonie, présidée par le Colonel-Major Ali Essadki, commandant de la BLS, lecture a été donnée de l’ordre du jour adressé par SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des FAR aux officiers, aux officiers du rang et militaires du rang.

Dans cet ordre du jour, le Souverain a affirmé que “comme chaque année, en cette mémorable occasion, Nous nous remémorons l’ensemble des épopées historiques menées par Nos Glorieux Ancêtres et Nos braves Héros, à leur tête Notre Grand-Père, Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre vénéré Père, Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu sanctifie leurs âmes, ainsi que Nos valeureux martyrs, qui ont sacrifié ce qui leur est de plus cher pour la liberté et la gloire de la Patrie. Ceux-ci doivent vous servir de modèle, dont vous devriez tirer les leçons, vous inspirer et suivre la voie”.

“La volonté résolue de Notre Majesté d’asseoir les fondements de la fraternité, de la solidarité et de la paix, sur les plans régional, continental et international, considérée comme un facteur principal de renforcement des liens de coopération militaire bilatérale et multilatérale, a permis d’entretenir des relations structurelles solides avec les différents partenaires et amis, ce qui a grandement contribué à renforcer Notre système de défense et à consolider le capital de Nos Forces Armées, en tant que partenaire fiable dans l’instauration de la sécurité et la diffusion des valeurs de tolérance et de paix, conformément aux conventions internationales”, a souligné le Souverain.

Et d’ajouter que “conformément à Notre souci de consacrer et de consolider cette démarche, les Forces Armées Royales ont poursuivi leur ouverture sur leur environnement extérieur, qui se manifeste à travers l’intensification des partenariats avec les armées des pays amis, la participation agissante des contingents marocains aux opérations de maintien de la paix, et le renforcement de l’appui aux pays africains frères dans le domaine de la formation et de l’entraînement dans Nos instituts et écoles militaires”.

La cérémonie a été également marquée par un défilé militaire auquel ont pris part différents détachements et unités de la BLS.

Par la suite, plusieurs officiers, officiers du rang et militaires du rang, ont été décorés de wissams royaux qui leur ont été décernés par SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR.

Le Maroc célèbre dimanche le 67-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales, une occasion de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la patrie et son intégrité territoriale, et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR.

LR/MAP