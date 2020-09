La BEI débloque 100 M€ en faveur du Maroc

Partager Facebook

Le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, et la vice-Présidente de la Banque Européenne d’Investissement (BEI), Emma Navarro, ont annoncé, lundi, que 100 millions d’euros (M€) ont été versés en faveur du Maroc pour financer les besoins du Royaume pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19).

Il s’agit d’une première tranche de 100 M€ débloquée pour soutenir les efforts du Maroc face à cette crise sanitaire, sur un financement total de 200 M€, indique un communiqué conjoint du ministère et de la BEI.

A cette occasion, M. Benchaâboun a souligné l’importance de ce versement pour le Royaume permettant ainsi de faire face aux besoins en matière d’équipements et de matériels médicaux et de renforcer les capacités sanitaires et hospitalières dans l’objectif de lutter plus efficacement contre la pandémie. C’est la concrétisation manifeste d’un partenariat de grande qualité entre le Maroc et la BEI, banque de l’Union Européenne (UE), a-t-il ajouté.

Pour sa part, la vice-Présidente de la BEI s’est félicitée de ce déblocage de fonds réalisé en un délai record car il est crucial, selon elle, d’agir rapidement afin de limiter l’impact sanitaire d’une telle pandémie sur la population. La BEI continue à mobiliser son expertise, ses ressources et ses compétences pour apporter des solutions concrètes répondant aux défis du covid-19.

Ce versement de 100 M€ est le premier financement de la BEI dans le voisinage méditerranéen de l’UE dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Il s’inscrit plus précisément dans le Plan National Marocain de réponse à la pandémie de Covid-19, dont la BEI soutient la mise en œuvre au Maroc, et de Team Europe, un programme qui a été créé par l’UE dans l’objectif de soutenir les pays partenaires, notamment les pays hors de l’Europe, dans la lutte contre cette pandémie et les aider à faire face à ses conséquences.

Ce financement rejoint ainsi l’action de l’UE dans le secteur de la santé au Maroc, en complémentarité du programme d’appui de 100 M€ portant sur les besoins sanitaires dans le contexte de la pandémie ainsi que le soutien du programme de réforme du ministère de la Santé.

Partenaire clef du Maroc depuis plus de 40 ans, la BEI est à l’écoute des Marocains et continue son action pour les aider dans leur vie quotidienne comme dans le développement économique du Royaume. Depuis 2007, le Maroc a ainsi bénéficié de plus de 5 milliards d’euros de financements, dont 30% dédiés au secteur privé.

Dès le début de la pandémie, la banque a accru son soutien aux entreprises manquant de liquidités. Elle a également soutenu l’enseignement avec notamment l’Université EuroMed de Fès (UEMF) afin que cette université puisse continuer sa mission pédagogique auprès de ses étudiants boursiers grâce à l’achat de matériel informatique, lequel permet également de fabriquer des masques.

LR/MAP