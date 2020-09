Internet/téléphonie mobile | Inwi lance de nouvelles offres

Partager Facebook

En cette rentrée marquée par un besoin de connectivité internet accru, Inwi propose aux Marocains de nouvelles offres adaptées à leurs besoins.

Avec son nouveau forfait 49dh, l’opérateur permet à ses clients, notamment les étudiants, de rester en permanence connectés et en contact avec leurs proches.

Avec le nouveau forfait mobile 49DH, inwi signe une nouvelle fois l’offre data la plus généreuse du marché. L’opérateur poursuit ainsi sa mobilisation auprès des familles et des plus jeunes, à travers des offres mobiles à très petits prix qui confirment plus que jamais le leadership de l’opérateur en matière d’accessibilité data.

Répondre aux besoins du client

Soucieux des besoins de ses clients, notamment les plus jeunes, en cette période de reprise scolaire, le forfait 49dh offre la possibilité de bénéficier de 11 Go d’internet et de 1 heure de communications vers le national et l’international.

Autre offre de la rentrée, à la souscription à tout nouvel abonnement mobile à partir de 99dhs/mois, les clients bénéficient d’une réduction de -50% sur leurs 3 prochaines factures « i-dar ». Lancée en premier par inwi il y a 3 années, la mise sur le marché de l’innovation « box 4G » a permis de raccorder plus de 600.000 foyers sur un marché marocain où seulement près de 1,6 millions de foyers sont raccordés à l’ADSL.

Particulièrement généreuses et accessibles, les nouvelles offres de inwi sauront répondre efficacement aux besoins des marocains. Et ce, avec encore plus de simplicité et de transparence dès la souscription, avec notamment des frais de mise en services parfaitement accessibles pour les étudiants.

Le lancement de ces offres, est une continuité naturelle des initiatives citoyennes de inwi pour participer à l’effort national de lutte contre la Covid-19.

LR