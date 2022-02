Ighrane | Des efforts inlassables pour sauver Rayan, dans un climat de solidarité nationale

Partager Facebook

Commune Tamorot (province de Chefchaouen)

Les Marocains suivent avec beaucoup d’émotion les efforts de sauvetage de Rayan, l’enfant de 5 ans tombé dans un puits de 32 mètres dans le village d’Ighrane, relevant de la commune Tamorot (province de Chefchaouen).

Cet accident a propulsé cette région isolée au centre de l’intérêt de l’opinion publique nationale, et l’enfant, qui a passé sa deuxième journée au fond d’un puits apparemment gardé ouvert sans barrières de sécurité, a suscité un grand émoi.

La mère de Rayan se confie avec affliction aux différents médias qui se sont rués sur les lieux, une émotion mêlée à l’espoir que son fils soit secouru du puits saint et sauf.

La mère explique que mardi après-midi, les membres de la famille n’ont pas trouvé l’enfant. Après plusieurs recherches, ils ont entendu des gémissements venant du puits, ce qui les a poussés à attacher un téléphone à une corde et le descendre en profondeur, où ils ont découvert l’enfant.

Rayan a passé sa première nuit au fond du puits, luttant contre la soif et le manque d’oxygène, réconforté par la présence de ses parents et ses proches, avant que les éléments de la protection civile, des autorités locales et de la Gendarmerie Royale débutent leurs efforts de sauvetage, sous la supervision des autorités provinciales.

Le lendemain matin, un comité de veille a été créé pour coordonner les efforts de sauvetage. Le comité a initialement élaboré un plan pour extraire l’enfant directement du puits, néanmoins les premières tentatives ont été vaines en raison du diamètre étroit du trou (30 centimètres).

Un deuxième plan a ainsi été élaboré, nécessitant l’utilisation d’engins lourds pour creuser en parallèle et en diagonale avec le trou, mais avec beaucoup de précaution, de peur que les opérations de dragage ne provoquent l’effondrement du puits.

Ces opérations délicates se sont poursuivies tout au long de la journée du mercredi, puisqu’une profondeur de 32 mètres équivaut à la hauteur d’un immeuble de 10 étages, voire plus.

Parallèlement à ces opérations, les éléments de la protection civile ont déployé une caméra utilisée dans les opérations de sauvetage pour s’assurer de l’état de santé de Rayan et communiquer avec lui afin qu’il demeure conscient, en plus de lui acheminer eau et oxygène par tubes.

Entre-temps, deux nouvelles tentatives pour extraire l’enfant directement du puits ont été menées avec la participation de bénévoles de l’Association Chefchaouen de spéléologie et activités de montagne, tentatives ayant échoué en raison encore une fois de l’étroitesse du trou.

Le scénario adopté après l’échec de l’extraction directement du puits repose sur le creusement d’un trou parallèle de même profondeur que l’endroit où Ryan est bloqué, puis l’excavation d’un tunnel jusqu’à l’enfant.

Durant la journée du jeudi, les efforts d’excavation se poursuivent encore, avec plus de 22 mètres creusés, tout en veillant à éviter les parois du puits pour prévenir tout effondrement qui aggraverait la situation.

Un hélicoptère médical de la Gendarmerie Royale est présent sur les lieux afin de transporter l’enfant, immédiatement après son sauvetage, à l’hôpital pour recevoir les premiers soins nécessaires, tandis qu’une ambulance avec un staff médical mené par un médecin spécialiste en réanimation a également été mobilisée.

Les efforts de sauvetage ne cesseront pas avant d’atteindre l’enfant, a affirmé un responsable présent sur place à la MAP, notant que les opérations d’intervention s’intensifient avec l’espoir d’extraire Rayan le plus tôt possible.

Les opérations d’excavation rencontrent de grandes difficultés, dont la plus importante est la nature du sol sableux dans certaines couches et rocheux dans d’autres.

Les bulldozers oeuvrent à élargir le diamètre du trou et à enlever les couches supérieures par crainte que le sol ne s’effondre sur les sauveteurs et l’enfant.

C’est avec beaucoup d’émotion que les Marocains suivent l’opération de sauvetage via les médias ou à travers les citoyens présents sur place, tandis qu’une vague de solidarité avec l’enfant et sa famille a été déclenchée au Maroc et à l’étranger, avec un seul mot d’ordre: “Sauvez Rayan”.

LR/MAP