Essaouira | Lever de rideau sur le 3è Festival international “L’Âme des Cultures”

Le rideau a été levé, vendredi à Essaouira, sur la troisième édition du Festival international “L’Âme des Cultures”, un événement dédié à la célébration de la diversité culturelle et à la promotion du dialogue interreligieux.

Ce rendez-vous annuel, rehaussé par la présence du Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, et d’autres éminentes personnalités de divers horizons, constitue l’occasion de promouvoir les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de vivre ensemble qui font l’ADN de la Cité des Alizés, en favorisant notamment un dialogue interculturel constructif et en encourageant la compréhension entre les différentes communautés.

Sous les voûtes emblématiques de l’enceinte de Bayt Dakira, une table ronde marquant l’ouverture de cette 3e édition a été organisée sous le thème “Les trois fils d’Abraham, des voix unies pour la paix”, avec la participation de figures marquantes du dialogue interreligieux, dont Ali Eddaoudi, aumônier en chef du Service d’aumônerie musulmane du ministère de la Défense des Pays-Bas, Miriam Attias, sociologue et médiatrice finlandaise, et José Antonio Fernández Cabrero, doyen de la Confrérie Macarena de Séville.

Ces éminents intervenants, dont les parcours incarnent les valeurs de tolérance et d’ouverture, ont ainsi échangé sur l’importance du dialogue interculturel et du respect mutuel dans un monde en quête de paix et de compréhension, mettant en avant les principes fondateurs des trois religions monothéistes, notamment les valeurs partagées de justice, de compassion et de fraternité.

Ils ont, dans cette lignée, souligné la nécessité de renforcer les initiatives favorisant le rapprochement entre les peuples et les cultures, saluant, à cet égard, le rôle historique d’Essaouira en tant que terre de brassage culturel et spirituel, où cohabitent depuis des siècles différentes confessions dans une harmonie exemplaire.

Dans la continuité de cette réflexion, l’assistance a suivi deux panels axés sur “La passerelle soufie : traditions spirituelles et expériences mystiques en partage” et “L’interculturalité féconde : traditions sacrées en partage”, au cours desquels un parterre d’académiciens, de chercheurs, d’intellectuels et d’artistes, marocains et étrangers, ont mis en exergue la richesse des interactions entre spiritualité, culture et expressions artistiques.

S’exprimant à cette occasion, Hicham Dinar, fondateur et directeur du festival, a mis en relief la portée de cet événement qui constitue désormais un rendez-vous incontournable de l’agenda culturel de la Cité des Alizés et un espace privilégié de convergence culturelle et de dialogue intellectuel, insistant sur l’importance de préserver et de valoriser la diversité culturelle.

M. Dinar, également Moqaddem de la Zaouïa Qadiriya d’Essaouira, a, en outre, mis en exergue la vocation interculturelle de cette ville au riche héritage pluriel, qui s’est imposée au fil des siècles comme un carrefour d’échanges entre traditions, confessions et expressions culturelles diverses.

Cette première journée du festival a été, par ailleurs, agrémentée par une parade animée par des troupes représentant les différentes zaouïas d’Essaouira, qui ont sillonné l’ancienne médina au rythme de chants et de danses mystiques.

À cette célébration unique s’est joint le groupe invité “Panda de Verdiales Santo Pitar de Málaga”, apportant ainsi une touche andalouse à cet échange interculturel, qui reflète la pure tradition souirie.

Parallèlement, l’espace socioculturel “Dar Souiri” a accueilli un concert exceptionnel réunissant plusieurs confréries et troupes locales (Hmadcha, Aïssawa, Ahwach et Gnaoua), permettant ainsi une immersion dans la pluralité des expressions musicales de la province.

Dans le même esprit, une soirée spirituelle marquant la clôture de cette première journée est prévue à la Zaouïa Qadiriya, mettant à l’honneur les traditions soufies marocaines, à travers des séances de “dikr” et de “samaâ”, animées par des chantres venus de diverses régions du Royaume.

Grâce à cette programmation riche et variée, le Festival international “L’Âme des Cultures”, co-organisé par l’Association “Jeunes de l’Art Authentique pour le Samaâ et le Patrimoine” de la Zaouïa Qadiriya d’Essaouira, la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée et la Fondation Machado de Séville, confirme, une fois de plus, son rôle de passerelle entre les cultures et les traditions, faisant de la Cité des Alizés un modèle vivant de dialogue et de coexistence harmonieuse.

Placée sous le thème “Nos spiritualités en partage: Entre éthique et esthétique”, cette 3e édition, qui se poursuit jusqu’au 23 février, propose, outre des concerts musicaux, des espaces de réflexion et de dialogue sur les liens profonds qui transcendent les frontières culturelles et religieuses.

LR/MAP