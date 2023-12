Enaam Mayara s’entretient avec l’Ambassadeur de Turquie au Maroc

Partager Facebook

Le président de la chambre des Conseillers, M. Enaam Mayara, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec l’ambassadeur de Turquie au Maroc, Mustafa Ilker Kiliç, sur les moyens de renforcer les relations entre les deux pays dans divers domaines.

Dans ce contexte, M. Mayara s’est félicité de la qualité des relations politiques entre les deux pays amis, basées sur l’estime et le respect mutuels sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président Recep Tayyip Erdogan, indique un communiqué de la chambre.

M. Mayara a souligné la volonté du Royaume à s’inscrire dans la continuité de la dynamique positive de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines politique et économique, mettant en avant la convergence de vue des deux pays sur de nombreuses questions à l’échelle régionale et internationale, poursuit le communiqué.

Il a également mis en exergue l’importance de la coopération parlementaire en tant que locomotive pour promouvoir les relations bilatérales, soulignant ”la volonté de la Chambre des conseillers d’établir des canaux permanents de dialogue parlementaire afin de discuter de questions d’intérêt commun”.

Pour sa part, M. Kiliç s’est félicité de cette rencontre ”qui constitue un autre pas sur la voie du renforcement et de la consolidation des relations entre les deux pays, établies sur la base de dénominateurs historique, civilisationnel et culturel communs”, exprimant la volonté de la Turquie de s’engager dans des programmes et des partenariats économiques et commerciaux bénéficiant aux deux pays, précise le communiqué.

Le diplomate turc a souligné qu’il œuvrerait à hisser ces relations à des niveaux plus larges à la faveur des grandes opportunités offertes de part et d’autre.

LR/MAP