Deux doses de vaccin anti-Covid indispensables pour protéger contre le variant Delta, selon l’EMA

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a souligné, mercredi, que l’administration de deux doses d’un vaccin anti-Covid est “nécessaire” pour protéger contre le variant Delta.

“Des preuves préliminaires suggèrent que les deux doses d’un vaccin contre le Covid-19 (…) sont nécessaires pour fournir une protection adéquate contre le variant Delta”, a indiqué l’EMA dans un communiqué.

L’Agence insiste ainsi que “le respect du programme de vaccination recommandé est indispensable pour bénéficier du plus haut niveau de protection”.

Relevant que le variant Delta, qui se propage rapidement en Europe, peut sérieusement entraver les efforts visant à maîtriser la pandémie, l’EMA note que les preuves suggèrent qu’il est 40 à 60% plus transmissible que le variant Alpha (britannique) et peut être associé à un risque plus élevé d’hospitalisation.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime qu’à la fin du mois d’août, le variant Delta représentera 90% de tous les virus du SARS-CoV-2 circulant dans l’UE, ajoute l’Agence, insistant qu’il est essentiel pour les pays d’accélérer les programmes de vaccination, y compris l’administration des deuxièmes doses et de combler dès que possible les lacunes immunitaires et les possibilités d’émergence de variants.

Le risque de maladie grave et de mortalité causée par le Covid-19 est plus élevé chez les groupes plus âgés et ceux qui sont atteints de comorbidités, rappelle l’EMA, soulignant cependant qu’il existe encore 10 pays de l’UE/EEE où près de 30% ou plus des personnes de plus de 80 ans n’ont pas encore terminé le programme de vaccination recommandé.

Exhortant les citoyens de l’UE à se faire vacciner et à respecter le nombre de doses recommandé, l’Agence européenne des médicaments note que “ceci est particulièrement important compte tenu de la propagation du variant Delta”.

