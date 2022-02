Dakhla | Rencontre pour l’évaluation et le suivi de la réalisation des projets de la phase III de l’INDH

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La troisième rencontre régionale s’inscrivant dans le cadre de la tournée nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été tenue, lundi à Dakhla, en vue d’évaluer les réalisations de la phase III de l’Initiative et examiner les moyens d’améliorer sa mise en œuvre.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment du Wali, Coordonnateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, du secrétaire général de la wilaya, Moulay Ismail Haikal, des membres du comité régional et des comités locaux de développement humain, d’élus, responsables locaux et représentants de la société civile, a été marquée par la présentation du bilan et des perspectives des programmes de la 3éme phase de l’INDH dans la région Dakhla-Oued Eddahab.

Cette journée d’échange, qui a permis de revenir sur les principes fondateurs de la phase III de l’Initiative en termes de vision, d’objectifs et de gouvernance, a été rehaussée par un débat entre les participants, qui ont émis des recommandations pour l’amélioration de la gouvernance et de la mise en œuvre des projets INDH dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Dans son allocution, M. Dardouri a souligné que l’INDH est un projet royal renouvelé visant à promouvoir l’élément humain, étant donné que le développement humain est au centre des politiques publiques et figure parmi les priorités de la philosophie de l’Initiative.

La rencontre a été également l’occasion pour faire le point, avec les membres des comités de gouvernance (société civile, élus et administrations publiques…), sur la mise en œuvre des projets de l’INDH dans la région, d’autant plus qu’elle offre l’opportunité de procéder à une évaluation d’étape de toutes les procédures, a-t-il avancé.

Les projets de l’INDH ont enregistré des taux de réalisation très importants dans la région Dakhla-Oued Eddahab, eu égard la mise en œuvre d’une gouvernance conjointe avec toutes les parties prenantes à l’échelle régionale, a-t-il expliqué.

Dans une allocution lue en son nom, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar a souligné que cette rencontre régionale offre l’occasion de sensibiliser les nouveaux élus et membres des instances de gouvernance aux enjeux de la phase III de l’INDH au niveau régional.

Il s’agit aussi de mettre en œuvre la politique de proximité et la culture de la communication continue avec les acteurs locaux impliqués dans la mise en œuvre des programmes de l’INDH, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Benomar a indiqué que cette rencontre constitue un outil d’évaluation d’étape pour atteindre l’impact réel de l’Initiative et renforcer les structures de gouvernance, tout en accordant la priorité à l’élément humain notamment les jeunes, les générations montantes et les catégories en situation de précarité, afin d’aboutir des interventions sociales efficaces et intégrées basées sur la convergence et la complémentarité.

Pour sa part, le chef de la division de l’action sociale (DAS) de la wilaya de Dakhla-Oued Eddahab, Saleh Nafaa a noté que grâce aux efforts continus déployés par l’ensemble des intervenants au niveau de la région, quelque 413 projets ont été programmés durant la période 2019-2021, pour un coût global de plus de 50 millions de dirhams (MDH).

La rencontre de Dakhla fait partie d’une tournée territoriale conduite par le Wali, Coordonnateur national de l’INDH, et organisée à travers les douze régions du Royaume au cours de ce mois de février.

Douze rencontres sont prévues à cet effet, une par chef-lieu de région, qui connaitront la participation de l’ensemble de l’écosystème INDH, qui compte plus de 16.000 personnes, dont les responsables de l’administration territoriale et des services déconcentrés de l’Etat, les élus et les représentants de la société civile.

Cette tournée territoriale, qui intervient à mi-parcours de la Phase III et au moment où le Royaume connait, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, un remarquable essor de son développement socioéconomique, constitue une précieuse opportunité pour l’INDH de renforcer davantage son ancrage territorial et d’être pleinement à l’écoute des populations bénéficiaires de ses programmes.

LR/MAP