Dakhla | Des acteurs associatifs se mobilisent pour la propreté de la plage Boutalha

Des acteurs associatifs se sont mobilisés récemment dans le cadre d’une action écologique pour la collecte des déchets au niveau de la plage Boutalha.

Initiée par le réseau « Khalij Dakhla » (Baie de Dakhla) et la coordination régionale de l’alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD) de Dakhla-Oued Eddahab, cette initiative environnementale s’inscrit dans le cadre des efforts inlassables déployés par les différents acteurs pour préserver ce site naturel et renforcer son attractivité touristique.

Menée en coordination avec la commune El Argoub, les élèves de l’école primaire Mohammed V et les étudiants de l’École supérieure de technologie, sous le thème « plages propres au service du développement durable », cette action écologique se veut une contribution effective à la préservation de cet espace très prisé et à la sensibilisation des visiteurs de la ville quant aux effets néfastes de la pollution et de certaines attitudes qui nuisent à l’environnement au niveau de la plage.

Dans une déclaration à la presse, le président du Réseau « Khalij Dakhla » pour l’action associative et le développement, Mohamed Idas, a indiqué que cette action éco-citoyenne vise à sensibiliser les jeunes quant à la préservation de l’environnement et le changement des comportements.

M. Idas a également souligné que cette initiative a été marquée par une forte implication des membres et représentants de plusieurs associations de la société civile œuvrant dans le domaine de l’environnement.

Au terme de cette action, plusieurs sacs ont été remplis de divers déchets, notamment en plastique, qui jonchent le sable de la plage et son environnement.

LR/MAP