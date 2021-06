Covid-19 | Le ministère de la Santé appelle à nouveau les citoyens au respect strict des mesures de précaution

Partager Facebook

Le ministère de la Santé a appelé, samedi, les citoyennes et les citoyens au respect strict des mesures de précaution et préventives anti-Covid-19.

A l’approche des vacances d’été et de la fin de l’année scolaire, avec tout ce qui en découle en termes de déplacements, de rassemblements et de promiscuité, et eu égard au relâchement constaté récemment dans l’observation des mesures barrières et préventives, le ministère de la Santé a exhorté à nouveau, dans un communiqué, l’ensemble des citoyennes et citoyens à respecter strictement les mesures préventives et de précaution contre la Covid-19 recommandées par le Comité national scientifique ad hoc et les autorités sanitaires du pays.

Il s’agit du port correct du masque, de l’hygiène, du respect de la distanciation physique et de l’évitement des rassemblements inutiles surtout avec la levée progressive du couvre-feu nocturne et la reprise prochaine des vols internationaux de et vers le Maroc.

“Notre respect collectif des mesures préventives et barrières représente un comportement citoyen, une mise en valeur des efforts colossaux consentis et une préservation des résultats et des acquis réalisés”, conclut le communiqué.

LR/MAP