Covid-19 | La France se dirige vers la levée de l’obligation du masque en extérieur

La France se dirige vers la levée de l’obligation du port du masque en extérieur dès le début du mois de juillet, dans le sillage d’une décrue soutenue des contaminations au Covid-19, rapportent lundi les médias de l’hexagone.

C’est ce que prévoit le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, « si les conditions le permettent ».

« Si tout se passe bien, on lèvera encore un certain nombre de contraintes le 30 juin », date de la prochaine étape du déconfinement, a-t-il affirmé sur RTL, en précisant toutefois que le masque demeurerait obligatoire en intérieur, où « il y a beaucoup plus de risques » de contamination.

« Aucune décision n’a encore été prise concernant le port du masque en extérieur dans les prochaines semaines, qui reste donc la règle”, a-t-il toutefois nuancé, notant que les experts scientifiques seront amenés à se prononcer au cours du mois de juin sur une évolution de cette règle.

Le responsable a en outre appelé les Français à fournir « encore un petit effort de sécurité sur les gestes barrières » et « encore un effort sur la vaccination », car selon lui, ces deux éléments sont la clé pour pouvoir passer « un été serein ».

La France, où la pandémie a fait plus de 110.000 morts depuis mars 2020, a franchi samedi la barre symbolique de trente millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Le pays avait entamé mercredi dernier l’avant dernière étape de son déconfinement avec le décalage du couvre-feu de 21h à 23h, la réouverture des restaurants et cafés à l’intérieur et des salles de sports et l’ouverture des frontières aux touristes.

