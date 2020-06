Fès | Importante saisie de Chira dans la zone de M’Haya

Partager Facebook

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont procédé jeudi, dans une ferme agricole dans la zone de M’Haya, à l’interpellation de deux individus pour leur implication présumée dans un trafic de Chira.

Cette opération, menée sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a permis la saisie de 2,3 tonnes de Chira dans la ferme et à l’arrestation du gardien et d’un deuxième individu, suspecté d’être le principal impliqué dans ce trafic, qui était en possession d’une importante somme d’argent qui proviendrait de cette activité criminelle.

Dans une déclaration à la MAP, Khalid Alaoui Abdellaoui, commissaire de police, chef de la cellule de communication à la préfecture de police de Fès, a souligné que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour lutter contre toutes les formes de criminalité, dont le trafic des stupéfiants.

Les deux inculpés ont été arrêtés pour trafic de drogues, à la faveur des informations détaillées communiquées par les services de la DGST, a-t-il ajouté, notant que le premier mis en cause a été interpelé au centre de M’Haya, situé à une dizaine de km de Fès.

Il a indiqué qu’en même temps, d’autres éléments relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont procédé à l’arrestation à Fès du principal inculpé dans cette affaire, à bord d’une voiture, et la saisie de téléphones portables.

Les individus interpellés dans le cadre de cette affaire ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire ordonnée par le parquet compétent et ce, afin de déterminer les ramifications et liens potentiels de ces affaires aux niveaux national et international et d’arrêter tous les participants et complices à ce réseau criminel.

LR/MAP