Benali | Le Maroc a mis en place officiellement huit aires marines protégées (AMP)

Le Maroc a mis en place officiellement huit Aires Marines Protégées (AMP) réparties le long de ses côtes méditerranéennes et atlantiques, a souligné, jeudi à El Jadida, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Mettant en avant les actions engagées par le Royaume dans le cadre de la mise en œuvre des engagements liés au nouveau cadre mondial de la biodiversité, Mme Benali a indiqué, lors de la séance d’ouverture de la 8ème édition du Forum de la Mer, que l’objectif est d’atteindre 10% de surface maritime protégée à l’horizon 2030.

Expliquant l’importance de cette démarche, la ministre a fait savoir que 30% d’aires marines protégées permettrait d’augmenter la biomasse des poissons de 500%, offrant plus de certitude à l’industrie de la pêche, tout en augmentant considérablement la valeur ajoutée pour les communautés locales.

Mme Benali a affirmé que sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a mis en œuvre, en étroite concertation avec les parties prenantes, un ensemble de mesures stratégiques, juridiques, institutionnelles et opérationnelles pour protéger ses écosystèmes marins et côtiers.

Elle a noté que la préservation des milieux fragiles, notamment marins, “est aujourd’hui au cœur de notre Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), cadre de référence pour l’intégration des principes de durabilité dans toutes les politiques sectorielles et territoriales”.

La loi sur le littoral a été adoptée, posant les fondements d’une gestion intégrée des zones côtières, en conformité avec les engagements internationaux du Maroc, notamment le Protocole GIZC de la Convention de Barcelone sur la protection de la mer Méditerranée et de son littoral, a-t-elle poursuivi.

En ce qui concerne la lutte contre la pollution, la ministre a mis l’accent sur des résultats positifs du Plan d’action “Littoral sans plastique”, en synergie avec les efforts menés dans le cadre du Plan National d’Urgence contre la pollution marine accidentelle, indiquant que “le taux de conformité de la qualité des eaux de baignade a augmenté à 93% en 2024, contre 88% en 2021” et que “les déchets collectés sur les plages ont baissé de plus de 21%”.

Mme Benali a soutenu que ces progrès concrets illustrent l’importance de l’action collective, portée par la sensibilisation, l’éducation et la mobilisation continue de tous les acteurs, institutions, collectivités, société civile, citoyens, et en particulier de la jeunesse marocaine et du milieu associatif.

Les travaux de la 8ème édition du Forum de la Mer, se sont ouverts jeudi soir à El Jadida, sous le thème “La Mer, avenir de la Terre”.

La cérémonie d’ouverture du Forum a été marquée par la présence notamment de la Consule générale de France à Casablanca, Pascale Trimbach et du gouverneur de la province d’El Jadida, Mhamed Atfaoui.

Organisé jusqu’au 11 mai, ce Forum se veut un espace d’échange, de réflexion et d’action, rassemblant des experts, chercheurs, artistes ainsi que des représentants d’institutions, ONG et entreprises autour des grands défis environnementaux et maritimes.

