Automobile | Hausse des ventes de 8,97% à fin novembre

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont élevées à 156.920 unités au titre des onze premiers mois de cette année, en hausse de 8,97% par rapport à fin novembre 2019, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s’est établi à 137.544 unités, en progression de 7,44%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s’est situé à 19.376 unités (+21,32%), précise la même source.

La marque “Dacia” domine toujours le segment des VP, avec une part de marché de 28,19%, soit 38.780 nouvelles immatriculations depuis le début de l’année (+0,36%), suivie de Renault qui a écoulé 17.749 nouvelles unités (part de marché de 12,9%), de Hyundai (11.301 unités et 8,22% en part de marché) et de Peugeot (10.368 véhicules et part de marché de 7,54%).

Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL), la marque Dongfeng Sokon (DFSK) a augmenté ses ventes de 138,39% à 3.800 unités, alors que Renault et Dacia ont enregistré, respectivement, 2.813 et 1.970 nouvelles immatriculations. La marque indienne Mahindra a, quant à elle, boosté ses ventes de 500% à 132 unités.

S’agissant des ventes des voitures “premium”, Audi a écoulé 3.287 unités à fin novembre 2021, soit une part de marché de 2,39%, devant BMW (3.037 véhicules et part de 2,21%) et Mercedes (2.364 unités et part de 1,72%).

En outre, l’AIVAM fait savoir que les ventes de la marque allemande Porsche ont grimpé de 93,23% à 257 véhicules, tandis que celles de Jaguar ont chuté de 53,93% à 123 unités.

Sur le seul mois de novembre, le nombre des nouvelles immatriculations s’est établi à 12.953 unités, en repli de 2,67% par rapport au même mois de l’année 2019. La répartition par segment fait ressortir une diminution des VP de 3,84% à 11.355 unités et une hausse des VUL de 6,53% à 1.598 unités.

LR/MAP