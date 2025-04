Aide au Logement | Le nombre de demandes a atteint 128.528, dont 48.000 bénéficiaires

Partager Facebook

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima-Zahra Mansouri, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, que le nombre de demandes d’aide directe au logement a atteint 128.528, dont 48.000 dossiers bénéficiaires.

S’exprimant lors de la séance des questions orales, la ministre a précisé que 22% des demandes ont été présentées par des Marocains résidant à l’étranger, soulignant l’importance de ce programme tant sur les plans social qu’économique.

Mme Mansouri a fait savoir que l’enveloppe globale des aides octroyées s’élève à 3,8 milliards de dirhams (MMDH), ajoutant que 54% des bénéficiaires ont reçu une subvention de 70.000 dirhams, tandis que 46% d’entre eux ont bénéficié d’une aide de 100.000 dirhams.

Au plan économique, la ministre a relevé que ce programme a favorisé la relance du secteur et permis l’ouverture du marché aux petites et moyennes entreprises (PME) pour proposer une offre diversifiée, répondant aux besoins des citoyens.

Et d’ajouter que les indicateurs économiques font ainsi ressortir une hausse de 11,64% de la consommation de ciment en février 2025, comparativement à la même période de l’année précédente.

De même, les crédits alloués au logement ont progressé de 2%, tandis que ceux destinés aux promoteurs immobiliers ont augmenté de 6,62%, a-t-elle indiqué, notant que les PME représentent, pour leur part, plus de 80% des projets de logements engagés.

Concernant la répartition géographique des bénéficiaires, la ministre a souligné que 35% des demandes se concentrent dans la région de Casablanca-Settat, 31% dans la région de Fès-Meknès et 12% dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, ajoutant que le programme a également permis de répondre aux besoins de certaines villes qui n’ont pas suffisamment bénéficié des programmes de logement précédents.

Évoquant le nouveau programme lancé le 2 janvier 2024, Mme Mansouri a rappelé ses cinq piliers fondamentaux: passer d’une logique d’exonération fiscale à un appui direct au pouvoir d’achat, cibler la classe à revenu modeste et la classe moyenne, diversifier l’offre de logements (permettant l’acquisition de maisons individuelles en plus des appartements), supprimer la condition du seuil de 500 unités pour encourager les petites et moyennes entreprises (notamment dans les villes moyennes et petites), et digitaliser l’ensemble des démarches afin de garantir la transparence et simplifier les procédures.

LR/MAP