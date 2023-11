Addis-Abeba | Entretien entre l’Ambassadeur Mohamed Arrouchi et la vice-présidente de la Commission de l’UA

Partager Facebook

L’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, s’est entretenu, lundi à Addis-Abeba, avec la vice-présidente de la Commission de l’Union africaine, Monique Nsanzabaganwa.

L’échange a porté sur les voies et moyens à même de renforcer le rôle de l’institution panafricaine dans un contexte plein de défis sur le continent africain et le rôle du Royaume du Maroc pour renforcer l’action africaine commune en faveur des causes nobles de l’Afrique et les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et de développement.

Cet entretien a examiné également la manière de promouvoir la bonne gouvernance administrative et financière au sein de l’institution et l’impératif d’assurer le respect du code de conduite par le personnel de la Commission de l’UA, conformément aux règles et aux procédures en vigueur, en tant que prérequis au renforcement de la crédibilité de l’institution panafricaine.

LR/MAP