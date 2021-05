Activité monétique | Le rapport du CMI en 9points clés

Partager Facebook

Voici les neuf points clés du rapport du Centre monétique interbancaire (CMI) relatif à l’activité monétique marocaine au 31 mars 2021:

1. Les réalisations globales de l’activité monétique au Maroc se sont établies à 103,1 millions d’opérations pour un total de 87,1 milliards de dirhams (MMDH). Cette activité est en très légère progression avec +0,2% en nombre d’opérations et +0,1% en montant par rapport au T1-2020.

2. Les cartes marocaines ont enregistré, en paiements et en retraits, 100,9 millions d’opérations pour 84,6 MMDH (+2,9% en nombre et +4,6% en montant).

3. Les cartes étrangères ont enregistré, en paiements et en retraits, 2,2 millions d’opérations pour un montant de 2,4 MMDH, avec une régression de 54,3% en nombre d’opérations et de 59,7% en montant.

4. Les commerçants et eMarchands affiliés au CMI ont enregistré 24,2 millions d’opérations de paiement par cartes bancaires, marocaines et étrangères, pour 9,9 MMDH, en augmentation de 5,8% en nombre et en repli de 13% en montant.

5. Les sites marchands et sites des facturiers affiliés au CMI ont réalisé 4,5 millions d’opérations de paiement en ligne via cartes bancaires, marocaines et étrangères pour un montant global de 1,8 MMDH durant la même période, en progression de 58,8% en nombre et 31% en montant.

6. Une très forte prise de conscience de l’utilité de l’usage du paiement sans contact. Le taux de nombre de transactions contactless est passé de 5,2% durant le 1er trimestre 2020 à 25% au T1-2021 et de 1,6% à 11,5% pour ce qui est des montants réglés en mode contactless.

7. Un changement dans les habitudes de paiement un fort intérêt des commerçants pour la vente à distance avec le paiement via internet ou le paiement sur les terminaux de paiement électronique (TPE) 3G à la livraison.

8. Le réseau guichets automatiques bancaires (GAB) a réalisé 78,4 millions de retraits effectués par les cartes bancaires marocaines et étrangères, en légère régression avec 1,1%, pour un montant global de 77,1 MMDH en progression de 2,2%. Il s’agit d’une activité mensuelle moyenne de 3.950 opérations de retrait pour 3,9 millions de dirhams pour chaque GAB.

9. Le Ratio du nombre de cartes émises au Maroc par GAB, défini par le rapport de l’encours des cartes bancaires marocaines sur le nombre des GAB installés, ressort à 2.282 au 31/03/2021.

LR/MAP