Ukraine/ Aide humanitaire | Borrell convoque une réunion extraordinaire des ministres des AE de l’UE

Le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères Josep Borrell convoquera les chefs des diplomaties des États membres pour une réunion extraordinaire, dimanche soir, afin d’examiner les moyens de dépêcher une aide humanitaire d’urgence à l’Ukraine.

«Je proposerai aux ministres d’utiliser la facilité européenne de la paix pour deux mesures d’aide d’urgence”, a déclaré M. Borell, précisant que cette aide est constituée de matériel et d’équipement vital à l’armée et à la population ukrainienne.

Le diplomate en chef de l’UE discutera également avec les ministres des AE européens de l’annonce de sanctions économiques sévères, faite samedi par un certain nombre de pays et la Commission européenne. Il s’agit notamment de l’exclusion d’un certain nombre de banques russes du système de paiement “Swift”, empêchant la Banque centrale russe de déployer ses réserves internationales et agissant contre les personnes et entités impliquées dans le conflit en Ukraine.

“La réunion d’aujourd’hui des ministres des affaires étrangères de l’UE ouvrira la voie à l’adoption rapide de tous les actes juridiques nécessaires”, précise un communiqué du service d’action extérieure de l’UE.

M. Borrell “proposera également un certain nombre de mesures supplémentaires possibles pour fournir une assistance au peuple ukrainien”, ajoute la même source.

