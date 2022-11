Sommet arabe d’Alger | La participation de la délégation marocaine a été distinguée et agissante malgré les conditions difficiles

Partager Facebook

La participation de la délégation marocaine à la 31ème session du Sommet arabe, en Algérie, a été distinguée et agissante sur tous les plans depuis les étapes de préparation jusqu’à la tenue des travaux en dépit des conditions difficiles, a affirmé, mercredi, l’Ambassadeur du Maroc en Egypte, représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi.

En exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI relatives au développement de l’action arabe commune pour la rendre plus efficace sur les plans politique, économique et social, la participation de la délégation marocaine au Sommet arabe a été distinguée et agissante aussi bien au niveau de la préparation (conseil des délégués permanents, conseil économique et social et conseil des ministres des affaires étrangères) que lors des travaux du Sommet, et ce malgré les conditions difficiles, a relevé le diplomate marocain dans une déclaration à la MAP.

Cette dynamique a été manifeste dans les réunions officielles et lors des consultations tenues en marge de ces réunions où le rôle de la délégation marocaine a été central, a-t-il dit, précisant que les efforts de la délégation marocaine ont permis d’aboutir à des consensus et à des formules adaptées concernant la majorité des projets de résolution dans leurs aspects politique, économique et social.

L’ambassadeur a, à cet égard, fait observer que les efforts du Royaume, aux côtés d’autres pays ont abouti à la condamnation des ingérences iraniennes et leur impact sur la sécurité et la stabilité dans la région arabe, notant que la délégation marocaine a eu aussi un rôle décisif dans la préparation des plateformes pour le traitement d’autres questions d’une importance capitale pour la sécurité, la stabilité et le développement durable dans plusieurs pays arabes et à leur tête la question palestinienne.

M. Tazi a souligné, dans ce sens, que l’accent a été mis sur les efforts tangibles de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne, de la défense d’Al-Qods et de l’accompagnement du processus onusien afin de parvenir à des consensus entre les parties libyennes pour un règlement politique sur la base de l’accord de Skhirate, ainsi que sur les aides marocaines pour la reconstruction du Yémen et l’appui au processus de développement aux Iles Comores.

LR/MAP