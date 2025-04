SIAM | Le ministre italien de l’Agriculture met en avant le leadership régional du Maroc

Partager Facebook

Le ministre italien de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts, Francesco Lollobrigida, a mis en avant, mardi à Meknès, le leadership régional du Maroc, saluant son rôle central dans la dynamique de coopération euro-méditerranéenne et dans la gestion des grands enjeux mondiaux, notamment celui de l’eau.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une rencontre bilatérale avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, en marge du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), M. Lollobrigida a relevé le “rôle de leadership que ce pays parvient à exercer dans cette région du monde”, se félicitant de l’organisation exemplaire d’un événement qu’il a qualifié d’”extrêmement important”, pour l’environnement, le développement durable et la coopération interrégionale.

Le responsable italien a également salué la thématique choisie par le Royaume pour cette édition du SIAM, consacrée à la gestion de l’eau, qu’il a qualifié de “grand moment d’échange autour d’une des priorités majeures de notre planète”.

Affirmant la volonté de l’Italie de consolider les synergies bilatérales, M. Lollobrigida a fait part de son souhait de voir s’intensifier la coopération autour de la valorisation des activités communes, des entreprises, ainsi que du renforcement de la qualité des produits.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connait la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, se poursuit jusqu’au 27 courant sous le thème “Agriculture et monde rural : l’eau au cœur du développement durable”.

Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.

LR/MAP