SG ONU-Tourisme | Le Maroc, un modèle de tourisme alliant innovation et héritage culturel

Fort de son engagement en faveur de l’innovation, de sa culture ancestrale et de sa vision stratégique, le Maroc a réussi à transformer le secteur touristique en un pilier de prospérité, faisant ainsi du Royaume un modèle à suivre dans ce domaine, a affirmé, mardi à Marrakech, le Secrétaire général d’ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili.

S’exprimant lors de l’ouverture de la conférence internationale sur l’innovation technologique et l’investissement touristique, M. Pololikashvili a salué les efforts du Royaume pour conjuguer héritage culturel et modernité, tout en faisant de l’innovation un levier clé pour son attractivité.

Le Maroc, qui a enregistré un record de 17,4 millions de visiteurs en 2024, ne cesse de renforcer sa position sur la scène internationale, a-t-il fait valoir, rappelant que sa récente désignation comme co-organisateur de la Coupe du Monde de Football 2030 témoigne de son dynamisme et de son engagement en faveur des grands événements mondiaux.

En tant qu’ONU Tourisme, a-t-il dit, “nous sommes fiers d’accompagner le Maroc dans cette dynamique et d’assister à cette conférence qui met en lumière des solutions innovantes pour relever les défis du tourisme de demain. Ensemble, nous œuvrons pour un tourisme durable, inclusif et résilient, qui profite non seulement aux visiteurs, mais également aux communautés locales”.

Organisée par la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) et le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire en étroite collaboration avec l’ONU Tourisme, cet événement, dont les travaux se sont ouverts en présence de plusieurs personnalités, mettra en lumière les synergies entre innovation et investissement.

Ainsi, cette conférence offre une plateforme unique pour explorer les dernières tendances mondiales en matière d’innovation technologique appliquée au tourisme, encourager les investissements dans des solutions intelligentes et promouvoir la croissance numérique des petites et moyennes entreprises du secteur.

Au-delà des échanges et des débats, la conférence est l’occasion de célébrer l’excellence en matière d’innovation à travers une cérémonie de remise de prix récompensant les startups les plus prometteuses ayant participé au concours lancé par la SMIT en partenariat avec l’ONU Tourisme.

