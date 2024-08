Sahara Marocain | La maire de Paris, Anne Hidalgo, salue la décision de la France

Partager Facebook

La Maire de Paris, Anne Hidalgo (PS) a salué la décision de la France de soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

“La décision concernant le Sahara est une bonne décision, parce qu’il y a quand même une histoire marocaine”, a déclaré Mme Hidalgo, jeudi soir, sur la chaîne LCI.

“Pedro Sanchez avait fait ce chemin, et c’était plus compliqué pour l’Espagne de faire ce chemin là et pour la gauche espagnole. Je crois que c’est une bonne chose. En tous les cas, je pense que cela ouvre à nouveau un dialogue avec le Maroc et j’en suis très heureuse”, s’est-elle réjouie.

La Maire de Paris a, par ailleurs, mis en exergue, l’excellent niveau de coopération avec ses homologues marocains.

“Je préside l’association internationale des maires francophones et j’ai la chance d’avoir des consœurs maires marocaines à Rabat, Casablanca et Marrakech avec lesquelles je travaille vraiment de façon exceptionnelle. Donc je suis très heureuse qu’on ouvre un nouveau chapitre avec le Maroc”, s’est-elle félicitée.

Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le Président français, M. Emmanuel Macron a annoncé officiellement au Souverain qu’il “considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine”.

Le chef de l’Etat français assure Sa Majesté le Roi, dans ce même message, de “l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume” et que son pays “entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international”.

LR/MAP