Sahara | Le Forum International des jeunes parlementaires soutient l’intégrité territoriale du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 3e Forum International des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates, tenu vendredi et samedi à Marrakech, a exprimé son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’initiative d’autonomie comme “seule base pour une solution politique” au différend régional autour du Sahara marocain.

“Nous exprimons notre soutien à l’Initiative marocaine d’autonomie, que nous considérons sérieuse, crédible et réaliste, et comme la seule base pour une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable”, souligne la Déclaration Finale ayant sanctionné les travaux de ce Forum, marqué par la participation de plus de 120 parlementaires représentants 35 pays.

Toute solution à la question du Sahara marocain doit s’inscrire “dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”, ont relevé les jeunes parlementaires venus des quatre coins du monde.

Le Forum a également exprimé son soutien à l’Initiative Atlantique, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, précisant qu’elle représente “un modèle d’intégration régionale” en ce sens qu’elle vise à faire de l’Atlantique “un espace de coopération entre les pays africains” et à garantir aux pays du Sahel un accès stratégique à l’océan Atlantique.

Les participants à ce conclave ont, dans la foulée, mis en relief l’importance de la diplomatie parlementaire pour renforcer les liens multidimensionnels entre les peuples et promouvoir une coopération économique Sud-Sud au service d’un développement “durable et inclusif”.

Ils ont ainsi appelé à multiplier les initiatives d’intégration régionale, notamment entre l’Afrique et l’Amérique latine, dans une perspective solidaire, souveraine et durable au service des pays du Sud.

La Déclaration Finale a mis aussi l’accent sur la nécessité de repenser le système multilatéral afin de garantir une paix mondiale juste et durable, tout en réaffirmant l’attachement aux droits humains fondamentaux, à l’égalité entre les sexes et à la liberté d’expression, d’opinion et d’organisation.

Par ailleurs, le Forum a réitéré l’engagement des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates à combattre toutes les formes de discrimination et d’oppression, à défendre les valeurs de démocratie, de solidarité et de justice sociale, et à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans le monde.

Dans ce sillage, il a réaffirmé également “la nécessité de reconnaître l’État de Palestine, avec Jérusalem-Est pour capitale, comme condition préalable à une paix juste, globale et durable” au Proche Orient.

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de l’événement, El Hassan Lachguar, coordinateur du réseau des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, a indiqué que les travaux de ce conclave mondial ont permis aux jeunes parlementaires d’échanger les idées, les propositions et les expériences à même d’améliorer la pratique politique dans leurs pays respectifs.

Le Forum a été également l’occasion de souligner l’impératif de préserver l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale des Etats, a ajouté M. Lachguar.

Organisé par le Groupe parlementaire socialiste marocain, en partenariat avec la Jeunesse Ittihadya et le Forum Mena-Latina, ce forum de deux jours avait pour objectif de débattre de thématiques centrales telles que la paix mondiale, la diplomatie parlementaire Sud-Sud, les crises humanitaires, le climat et les droits humains.

Ce rendez-vous d’envergure visait également à encourager les jeunes parlementaires à se concerter autour de ces questions, à les analyser et à proposer des solutions novatrices et efficaces, en faisant valoir leurs aptitudes à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser d’autres acteurs à des causes importantes, notamment celles liées à la justice sociale, à l’environnement et à l’égalité des genres.

LR/MAP