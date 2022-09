Qatar 2022 | Le Trophée de la Coupe du monde fait escale à Casablanca

Partager Facebook

Le trophée de la coupe du monde a fait son escale aujourd’hui au Maroc. C’est à Casablanca qu’une cérémonie a été organisée afin de mettre en lumière ce privilège de réception du trophée, qui ne s’accorde désormais qu’à certains pays.

Cette fois-ci, l’escale au Maroc a été planifiée, en prenant en considération la participation de l’Equipe nationale à la prochaine édition de la coupe du monde, qui se tiendra en novembre et décembre prochains au Qatar.

La cérémonie a enregistré la participation de l’ex international français David Trezeguet et le directeur général de Coca-Cola Maroc, Mehdi Alami. Ces derniers ont décortiqué les us et coutumes de l’évènement footballistique le plus important dans le monde, qui font que le trophée fasse la tournée dans 51 pays en total avant de débarquer à Doha, quelques jours avant le début de l’épreuve, le 20 novembre 2022.

Lors de son introduction David Trezeguet s’est dit conscient, de ce qu’est le football pour le peuple Marocain, tout en définissant le Royaume comme son porte-bonheur, car à la veille de l’édition 1998 l’Equipe nationale de France a visité le Maroc et a remporté le trophée de cette édition. Le même constat a eu lieu, en 2000, pour la coupe d’Europe, qu’a connu une visite à la veille du championnat européen, au Maroc, et s’est soldée par la victoire en finale contre l’Italie.

Notons que le trophée a atterri au Maroc ce samedi 10 septembre et y restera jusqu’à demain dimanche, en provenance du Cameroun où il a passé 48 heures des 8 et 9 du même mois, et ensuite une autre escale en Tunisie est prévue les 13 et 14 septembre.

LR/MAP