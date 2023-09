Province de Sidi Bennour | Grande affluence en réponse à l’appel de don du sang

Partager Facebook

Des centaines de citoyens, venant des communes rurales avoisinant de la province de Sidi Bennour, ont, tout au long de la journée du lundi, pris le chemin du Centre de référence pour le dépistage du cancer de sein de la province, pour répondre à l’appel du devoir, et faire don du sang en faveur des sinistrés du séisme dévastateur d’Al Haouz.

Initiée par la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, en coordination avec le bureau local du Croissant rouge marocain, cette opération de collecte de sang a mobilisé un parterre des meilleurs cadres de la santé publique de la province, ainsi que tous les moyens logistiques nécessaires, pour un service de qualité et un accueil des donneurs de sang dans de bonnes conditions.

Tout en saluant la “mobilisation inédite” et le “sens élevé de citoyenneté et de solidarité” dont ont fait preuve les donneurs de sang qui ont afflué massivement pour aider les personnes affectées, le délégué provincial de la Santé et de la Protection Sociale, Adil El Achaari, a déclaré à la MAP que “cette initiative, qui a mobilisé un service d’une trentaine de personnes, composées de médecins, d’infirmiers, de paramédical et de volontaires du croissant rouge marocain, a permis la collecte de près de 176 poches de sang”.

“L’objectif est de répondre aux besoins des hôpitaux en cette matière vitale, notamment pour les citoyens sinistrés dans les zones touchées par le séisme”, a précisé M. El Achaari.

Par ailleurs, de nombreux donneurs de sang ont, pour leur part, fait montre de leur implication dans cette opération, affichant une mobilisation inégalée, mais aussi un sens élevé de responsabilité et de solidarité, pour venir aider les personnes affectées par cette rude épreuve.

De leur côté, des acteurs de la société civile ont relevé que cette action humanitaire “traduit l’esprit de solidarité et de générosité” qui caractérise le peuple marocain et vise à contribuer à sauver des vies humaines.

Ils ont, par la même occasion, appelé la population de la province à affluer en grands nombres vers le centre de transfusion sanguine et les différents espaces dédiés à cet effet pour contribuer à cette initiative de solidarité.

LR/MAP