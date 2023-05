Paris | Le président de l’IMA salue les rôles du Maroc à Al-Qods Acharif

Partager Facebook

Le président de l’Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a salué, jeudi à Paris, les rôles que joue le Maroc à Al-Qods Al-Charif sur les plans politique et humanitaire.

Lors d’une rencontre avec le directeur chargé de la gestion de l’agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, le président de l’IMA a dit ”apprécier hautement les rôles du Royaume dans la ville sainte, que ce soit sur le plan politique ou humanitaire”, faisant part de son “admiration particulière pour la grande estime dont jouit de par le monde Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods”.

Cette rencontre a été l’occasion pour M. Cherkaoui de présenter à M. Lang un exposé sur les valeurs et les objectifs de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, mettant en avant les rôles sociaux et humanitaires de l’institution, qui relève du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

M. Lang s’est félicité, à cette occasion, d’un projet de partenariat et de coopération entre l’Agence et l’Institut du monde arabe dans des domaines d’intérêt commun, exprimant son soutien aux événements qui pourraient être organisés cette année à Paris, dans le cadre de la commémoration par l’Agence de son 25ème anniversaire, d’autant plus que l’Institut accueille des événements palestiniens durant cette période, qui se poursuivront jusqu’à fin novembre 2023 sous le thème “Ce que la Palestine apporte au monde”.

LR/MAP