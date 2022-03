Ouverture à Tunis de la 39è session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Les travaux de la 39ème session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur se sont ouverts mercredi à Tunis avec la participation du Maroc.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit conduit la délégation du Royaume aux travaux de cette session qui sera marquée par la présentation des rapports sur les activités du secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur et des actions du Secrétariat général et de l’Université arabe Naïf pour les sciences sécuritaires.

Cette réunion, qui se tient en présence de délégations représentant notamment la Ligue arabe, l’Interpol, l’Union du Maghreb arabe et l’Union européenne, examinera plusieurs questions liées à la coopération sécuritaire interarabe face aux défis sécuritaires.

Lors de cette session à laquelle prendront part également des représentants du bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations unies et de l’Union sportive arabe de la police, les ministres arabes auront à se pencher sur le projet d’un dixième plan d’étape de la stratégie arabe de lutte contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Parmi les sujets à l’ordre du jour de la session figurent aussi les projets d’un sixième plan d’étape de la stratégie arabe de protection civile et d’un neuvième plan d’étape de la stratégie arabe de lutte contre le terrorisme.

La session discutera également des recommandations émises par les conférences et réunions organisées par le secrétariat général du conseil et des résultats des réunions conjointes avec les organismes arabes et internationaux au cours de 2021.

Les ministres arabes se pencheront de même sur l’examen de la question de création d’un bureau arabe en charge de sécurité cybernétique et de lutte contre les crimes informatiques, ainsi que le lancement site-web des instances en charge des droits de l’Homme aux ministères arabes de l’Intérieur.

Cette session sera sanctionnée par plusieurs décisions et recommandations de nature à contribuer à l’unification des visions arabes concernant les différentes questions sécuritaires.

Le conseil des ministres arabes de l’intérieur a pour mission de développer et consolider la coopération et la conjugaison des efforts entre les pays arabes en matière de sécurité intérieure et de lutte contre la criminalité.

La délégation marocaine est composée notamment de MM. Idriss Jouhari, wali directeur général des Affaires intérieures et Mohamed Moufakir, wali directeur de la coopération internationale au ministère de l’Intérieur, ainsi que Mohamed Dkhissi, préfet, directeur central de la police judiciaire à la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), directeur d’Interpol-Maroc et directeur du bureau de liaison auprès du secrétariat général du conseil des ministres arabes de l’Intérieur, ainsi que l’ambassadeur du Maroc en Tunisie, M. Hassan Tariq.

