Maroc-Qatar | Le Conseil de gouvernement informé d’un mémorandum d’entente dans les domaines du tourisme et de l’événementiel

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a pris connaissance d’un mémorandum d’entente de coopération dans les domaines du tourisme et de l’événementiel, signé le 7 février 2022 à Doha entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de l’Etat du Qatar.

Présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ce mémorandum d’entente vise à promouvoir et à consolider la coopération dans les domaines du tourisme et de l’événementiel sur la base du bénéfice mutuel et conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

En vertu de ce mémorandum, les deux parties vont oeuvrer à promouvoir l’organisation d’activités événementielles, dont des expositions ou conférences à même d’attirer davantage de touristes et de chercher les opportunités pour l’échange de soutien logistique en matière d’accueil d’expositions, a-t-il poursuivi.

LR/MAP