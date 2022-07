Maroc-Mauritanie | Mayara pour un Forum économique entre les deux pays

Le président de la Chambre des Conseillers, M. Naama Mayara a appelé, samedi à Nouakchott, à la création d’un Forum économique parlementaire maroco-mauritanien.

Lors d’une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Cheikh Ould Ahmed Ould Bayeh, M. Mayara a indiqué que ce forum devra servir d’espace pour prospecter les voies permettant de promouvoir l’investissement entre les deux pays et mettre la lumière sur les potentialités que recèlent les deux pays, espérant voir ce forum réaliser des résultats tangibles sur le terrain.

Ce forum annuel, qui se veut un véritable pont entre les hommes d’affaires, les investisseurs et les experts marocains et leurs homologues mauritaniens, vise à drainer davantage d’investissements dans les deux pays.

Le président de la Chambre des conseillers, qui effectue du 15 au 19 juillet une visite de travail en Mauritanie à l’invitation du président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Cheikh Ould Bayeh, à la tête d’une importante délégation parlementaire, a souligné qu’il existe une ferme volonté pour développer les relations entre les deux pays, notamment dans le domaine économique et pour instaurer un véritable partenariat au profit des peuples des deux pays.

Après avoir mis l’accent sur la ferme volonté des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, de consolider ces relations, M. Mayara a affirmé que la chambre des conseillers est prête à soutenir ce nouvel édifice renouvelé basé sur le respect mutuel et la valorisation d’un certain nombre d’acquis.

Dans ce contexte, il a souligné l’excellence des relations politiques entre le Maroc et la Mauritanie, rappelant la tenue de la huitième session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, en mars à Rabat et qui a abouti à la signature d’un certain nombre d’accords de coopération.

Il a ajouté que le Maroc et la Mauritanie partagent un destin commun et ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise.

M. Mayara a relevé, dans ce contexte, l’importance de développer davantage les rapports de coopération entre Rabat et Nouakchott notamment dans les domaines liés à l’action parlementaire, à travers l’échange de visites entre les cadres administratifs et techniques ou dans le domaine du suivi des politiques publiques, de la législation et des études.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale mauritanienne a souligné l’importance de la diplomatie parlementaire pour faciliter l’échange d’expériences entre les deux pays et faciliter la communication entre les partenaires économiques, appelant à bénéficier de l’expérience du Maroc dans de nombreux domaines, notamment le développement agricole, qu’il a qualifié d’”inégalé au niveau maghrébin”.

Il a également évoqué d’autres domaines dans lesquels la Mauritanie peut bénéficier de l’expérience marocaine, notamment l’éducation, le tourisme et le commerce.

La visite de la délégation parlementaire marocaine en Mauritanie s’inscrit dans le cadre de la consolidation et du renforcement des liens fraternels communs forts des deux peuples et pays, et de la consolidation du dynamisme distingué dont témoignent les relations maroco-mauritaniennes.

Cette visite s’assigne pour objectif, selon la même source, la consolidation de la coopération institutionnelle et parlementaire entre la Chambre des Conseillers et l’Assemblée nationale mauritanienne, l’échange de points de vue et le renforcement de la coordination entre les deux parties, ainsi que l’examen des moyens d’approfondir les relations bilatérales à même de relever les différents défis qui s’imposent sur la scène régionale et internationale et qui portent notamment sur la sécurité, la stabilité et le développement durable.

Lors de cette visite, M. Mayara est accompagné d’une délégation composée notamment, de Fouad Kediri, vice-président de Chambre, Mohamed Bakouri, président du groupe du Rassemblement national des indépendants et Youssef Aydi, président du groupe socialiste.

LR/MAP