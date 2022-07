Maroc-Cameroun | Signature d’un protocole d’accord dans le domaine des affaires sociales

Partager Facebook

Un protocole d’accord visant à renforcer la coopération dans le domaine des affaires sociales a été signé, jeudi à Rabat, entre le ministère de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille et le ministère des affaires sociales de la république du Cameroun.

Paraphé par la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar et son homologue camerounaise, Pauline Irène Nguene, cet accord a pour objectif de consolider la coopération en matière d’échange de recherches et d’études dans le domaine social, de promotion des droits des femmes, de protection de l’enfance et des personnes âgées, d’inclusion des personnes en situation de handicap et de lutte contre la pauvreté.

LR/MAP