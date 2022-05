Partager Facebook

L’Italie salue à nouveau les efforts “sérieux” et crédibles” du Maroc pour le règlement de la question du Sahara, a souligné, mercredi à Marrakech, le ministre italien des Affaires étrangères, M. Luigi Di Maio.

“J’ai salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour le règlement de la question du Sahara dans le cadre des Nations Unies”, a souligné le chef de la diplomatie italienne dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Dans ce sens, M. Di Maio a réaffirmé “le plein soutien de l’Italie aux efforts du Secrétaire Général des Nations Unies, et son envoyé personnel Staffan de Mistura pour atteindre une solution politique, juste, réaliste, durable et mutuellement acceptable sur la question du Sahara, basée sur le compromis, et en conformité avec les résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies et en particulier la résolution 2602”.

Il a, par ailleurs, invité toutes les parties à “rénover leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis”.

LR/MAP