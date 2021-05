L’Espagne face à l’”épreuve de confiance, de crédibilité et de clarté”

L’Espagne est confrontée aujourd’hui à une “grande épreuve de confiance, de crédibilité et de clarté”, a indiqué Mustapha El Khalfi, ancien ministre délégué chargé des relations avec le parlement et la société civile, soulignant que le facteur temps ne joue pas en faveur de Madrid.

“A mesure que cette crise va s’inscrire dans la durée, les chances de l’Espagne de s’en sortir vont se réduire”, a estimé M. El Khalfi dans une déclaration au portail “Goud.ma”.

Évoquant l’affaire du dénommé Brahim Ghali, l’ancien ministre a relevé que ce dossier est soumis, depuis 15 ans, à la justice espagnole qui fait désormais face à l’épreuve de l’application de la loi dans le cadre de l’État de droit, notant que le polisario et son mentor algérien sont responsables des violations flagrantes des droits de l’homme dans les camps de Tindouf.

Les plaintes déposées par les victimes de ces exactions sont appuyées par des preuves et des organisations de la société civile, telles que l’Association sahraouie pour la défense des droits de l’Homme et d’autres organismes internationaux de renom, notant que Human Rights Watch a publié deux rapports, en 2008 et 2014, sur la situation des droits de l’Homme dans ces camps, a-t-il ajouté

Après avoir souligné que “la justice espagnole se retrouve confrontée à l’épreuve de la vérité et de l’établissement des responsabilités, sans recourir à la politique de deux poids deux mesures, car les droits de l’Homme sont indivisibles”, a fait observer M. El Khalfi, notant que “le Maroc est en droit de défendre ses citoyens et de demander justice et réparation des victimes.

Il a précisé que l’issue naturelle et objective de la crise actuelle est d’activer la poursuite en justice à l’encontre de Brahim Ghali et d’adopter des mesures concrètes pour aller jusqu’au bout de ces plaintes.

LR/MAP