Le réseau des hôpitaux palestiniens d’Al-Qods salue hautement les efforts de SM le Roi pour soutenir la Ville Sainte et ses habitants dans tous les domaines

Le réseau des hôpitaux palestiniens d’Al-Qods a salué hautement les efforts de SM le Roi Mohammed VI visant à soutenir la Ville Sainte et ses habitants dans tous les domaines, exprimant sa satisfaction et se félicitant des résultats de sa visite au Maroc ainsi que de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, dans le cadre du plan d’action de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif pour le soutien social.

Dans une lettre adressée à l’agence, les responsables des hôpitaux caritatifs “Al Makassed Al Khayria”, “Augusta Victoria- Al-Mutala”, “Mar Youssef – Al-Fransawi”, le Croissant-Rouge et le Centre de santé arabe ont mis en exergue la méthodologie de travail de l’agence, relevant du Comité Al-Qods, ainsi que son suivi rigoureux sur le terrain de tous les programmes et projets lancés dans la Ville Sainte.

Les représentants du réseau ont exprimé leur admiration pour le niveau opérationnel, technique et professionnel du staff médical marocain, “ses qualités morales exemplaires, son humanisme ainsi que pour l’accueil chaleureux que la délégation médicale palestinienne d’Al-Qods a reçu de la part de l’agence et du ministère de la Santé et de la Protection sociale”.

“Nous nous réjouissons de cet élan d’hospitalité et de l’affection dont vous nous avez entourées et qui renforce en nous la confiance en notre destin commun et en un avenir meilleur”, écrivent-ils, exprimant leur aspiration à renforcer davantage “les bonnes relations bilatérales qui permettent aux Palestiniens, hommes et femmes, de bénéficier du savoir dispensé dans les universités marocaines et des prestations de grande qualité des cadres médicaux”.

“Nous avons pris congé de votre pays à l’hospitalité légendaire, en implorant le Tout-Puissant de prodiguer au Royaume du Maroc sécurité, quiétude et prospérité et d’accorder à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, santé et longue vie et de Le préserver en tant que garant de la justice et entourant l’Agence Bayt Mal Al Qods de Sa Haute bienveillance”.

Lors d’une visite du 20 au 27 février dans le Royaume, la délégation médicale palestinienne a pris connaissance du développement du système de Santé au Maroc, à l’horizon de la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale, conformément aux Hautes instructions Royales.

D’autre part, la délégation a participé à un colloque sur le système des urgences et de secours, avec la participation de cadres du ministère de la Santé, assisté à la signature d’une convention avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods pour la création d’une unité de veille, de coordination et de suivi des cas d’urgences et de secours à Al-Qods, et tenu une série de réunions avec des responsables du ministère de la Santé, de l’Agence et de l’Ordre national des médecins.

