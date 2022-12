Le président du Nigeria reçoit Younes Sekkouri, porteur d’un message de SM le Roi

Partager Facebook

Le Président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a reçu en audience, lundi à Abuja, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, porteur d’un message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les relations entre la République fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc, ainsi que la coopération bilatérale dans divers domaines étaient au centre de cette audience, tenue en présence de l’ambassadeur de SM le Roi au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma.

Ont été également présents à cette audience, le ministre d’État aux Affaires étrangères du Nigeria, Zubairu Dada, le chef de cabinet du président, Ibrahim Gambari, et le ministre d’État au Pétrole, Timipre Sylva.

Le Nigeria est un partenaire stratégique très important du Royaume du Maroc. Les relations entre les deux pays ont connu une forte impulsion depuis la visite effectuée par Sa Majesté le Roi au Nigeria en 2016.

Lors de la visite du Souverain au Nigeria en décembre 2016 et celle du Président nigérian Muhammadu Buhari au Maroc en juin 2018, les deux pays avaient signé plusieurs accords visant à renforcer leurs relations et leur coopération, qui touchent notamment les domaines économique, énergétique, culturel et religieux.

LR/MAP