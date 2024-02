Le Ministre des AE cabo-verdien se félicite des excellentes relations bilatérales avec le Maroc

Partager Facebook

Le ministre cabo-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale, Rui Alberto de Figueiredo Soares, s’est félicité, lundi à Rabat, des “excellentes” relations bilatérales avec le Maroc.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge de la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire, M. de Figueiredo Soares a affirmé que ces discussions ont essentiellement porté sur les moyens et voies de consolider davantage les relations entre le Maroc et le Cap-Vert.

Il a, dans ce sens, salué la dynamique de développement que connaît le Maroc et que “nous pouvons constater”.

Les entretiens avec M. Bourita, a-t-il poursuivi, ont également été l’occasion d’évoquer “la situation dans notre sous-région et les préoccupations qui existent, et dont la communauté internationale doit se saisir”.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie cabo-verdien s’est réjoui de la tenue à Rabat de la Conférence ministérielle de haut niveau sur les pays à revenu intermédiaire pour que “ces pays puissent trouver les moyens nécessaires pour le financement de leur développement”.

Placée sous le thème “Solutions aux défis du développement des pays à revenu intermédiaire dans un monde en mutation”, cette Conférence de deux jours est organisée à l’initiative du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, conjointement avec la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Cet événement est marqué par la participation de 32 pays, dont plusieurs sont représentés au niveau ministériel, de 23 Agences de développement des Nations Unies et d’autres institutions internationales et régionales.

LR/MAP