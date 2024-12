Le Maroc, une superpuissance émergente du football mondial selon le New York Times

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc s’est imposé au fil des dernières années comme une “superpuissance émergente” du football mondial, écrit le New York Times” dans un long reportage mettant en avant les pas de géant réalisés par le Royaume pour développer ses infrastructures notamment sportives, améliorer la détection des talents, renforcer la formation des footballeurs de haut niveau ou encore en termes de performances à l’image de l’exploit mémorable lors du Mondial 2022.

“Le Maroc est devenu un pôle central du football sur le continent, une position consolidée par l’annonce de l’accord de siège permanent du Bureau Afrique de la FIFA à Marrakech”, relève le prestigieux quotidien américain dans un article publié sous le titre “Comment le Maroc émerge comme superpuissance du football en plein essor”.

Le Maroc abritera le siège du Bureau Afrique de la Fédération internationale de football (FIFA), en vertu de l’accord signé la semaine dernière à Marrakech, par MM. Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Dans son supplément spécialisé “The Athletic”, le New York Times rappelle, par ailleurs, qu’en 2022 le Maroc est devenu la première nation africaine et arabe à se hisser en demi-finale d’une Coupe du monde, notant que “cette performance d’un des plus grands outsiders de l’histoire de la compétition, qui a conquis les cœurs et les esprits bien au-delà du continent, n’est pas le fruit du hasard”.

En effet, le Maroc, qui accueillera la Coupe du monde 2030 en compagnie de l’Espagne et du Portugal, a réalisé d’énormes investissements notamment dans les installations sportives, affirme le grand tirage dans cet article signé le journaliste et auteur de plusieurs livres sur le football, Simon Hughes, qui relève que l’Académie Mohammed VI de football “ultramoderne” située juste à l’extérieur de Rabat est “l’un des projets les plus marquants” du développement tous azimut du football marocain.

Ce joyaux du sport couvre une superficie de 2,5 km² et comprend une école, un centre médical et quatre terrains, détaille le journal américain, ajoutant qu’en 2017, cinq autres centres régionaux de formation ont été construits dans différentes régions du Royaume.

En outre, le nouveau stade Hassan II, qui est en cours de construction avec une capacité attendue de 115.000 places, “sera le plus grand stade de football du monde et un symbole du nouveau statut du pays comme l’une des puissances émergentes du football mondial”, fait remarquer la publication, ajoutant que beaucoup de Marocains espèrent que ce stade accueillera la finale de la Coupe du monde 2030.

Avant cette Coupe du monde, le Maroc devrait également accueillir les cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, chaque année à partir de 2025, et, en avril, Rabat devrait accueillir le prochain Sommet mondial du football, un conclave réunissant les dirigeants et les experts du domaine au niveau mondial, rappelle le New York Times.

“La détection des talents s’est améliorée au Maroc, tout comme les installations qui peuvent être déployées pour développer les talents locaux”, note par ailleurs le quotidien américain, rappelant l’annonce par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Groupe OCP et des partenaires privés de la création d’un Fonds de formation national de football, dédié à la professionnalisation des centres de formation et à la promotion des jeunes talents de la discipline.

“Les principaux clubs marocains, dotés d’infrastructures de qualité, commencent à occuper les premières loges dans les compétitions continentales africaines, avec le Wydad de Casablanca remportant la Champions League de la CAF en 2017 et 2022, et son rival, le Raja qui a décroché la Coupe de la Confédération de la CAF en 2018 et 2021”, note encore la publication.

LR/MAP