Le Maroc et l’Agence de développement de l’UA résolus à renforcer leur coopération énergétique

Le renforcement du partenariat dans les domaines du développement durable et de la transition énergétique a été au centre d’entretiens, vendredi à Rabat, entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et la Directrice générale de l’Agence de développement de l’Union africaine (ADUA/NEPAD), Nardos Bekele-Thomas.

Cette rencontre a été l’occasion de mettre en évidence les progrès réalisés par le Royaume dans les domaines du développement durable et de la transition énergétique et de baliser le terrain pour des consultations futures sur l’intégration régionale et le développement du secteur énergétique en collaboration avec les pays africains, a déclaré à la presse Mme Benali à l’issue de cette entrevue.

A cet égard, elle a souligné l’importance de développer la connexion énergétique entre les pays africains, citant le gazoduc Maroc-Nigeria en tant que projet stratégique à même de promouvoir l’intégration intra-africaine et le développement intégré du continent, faisant part de la disposition du Royaume à œuvrer avec l’ADUA/NEPAD en vue de donner une forte impulsion à cette dynamique.

Pour sa part, Mme Nardos Bekele-Thomas a salué le nouveau modèle de développement du Maroc, initié sous la conduite visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le qualifiant d’exemple à suivre pour les autres pays africains.

Elle a également mis en exergue le rôle pionnier du Royaume dans le secteur des énergies renouvelables et des politiques énergétiques en Afrique, jugeant important l’appui du Maroc en vue de la mise en œuvre du Plan directeur pour un système électrique continental visant à réduire le déficit d’électricité et à permettre un partage équilibré de ressources énergétiques efficaces, fiables et propres.

A ce propos, la DG de l’ADUA/NEPAD a appelé les pays africains à tirer profit de l’expertise et des meilleures pratiques accumulées par le Royaume en matière de génération, de transmission et de distribution de l’électricité et à renforcer davantage les échanges entre le Maroc et ses partenaires africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

