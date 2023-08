Le Maroc en 8è de finale du Mondial féminin | Une source de fierté pour toute une nation et bien au-delà (médias US)

“Historique”, “phénoménal”, “chair de poule”… Les médias américains rivalisent d’expressions pour décrire l’exploit des Lionnes de l’Atlas, qui ont réussi jeudi à se qualifier pour les 8èmes de finale de la Coupe du monde féminine qui se tient en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La qualification du Maroc est “un exploit pour le pays et bien au-delà”, souligne la chaîne d’information en continu CNN, notant qu’à l’instar de la sélection masculine lors du Mondial du Qatar, “cette équipe du Maroc ouvre la voie et fait la joie de toute une nation”.

Les Lionnes de l’Atlas ont fait preuve de résilience pour décrocher la qualification lors de leur première participation à cette grand-messe footballistique, souligne la chaîne américaine.

CNN relève que l’exploit des Marocaines confirme le succès du football africain lors de cette Coupe du monde, puisque le Nigeria et l’Afrique du Sud se sont également qualifiés pour les 8è de finales.

Dans un reportage sur l’exploit des Lionnes de l’Atlas, la chaîne spécialisée Fox Sports décrit la qualification du Maroc comme “incroyable” et “phénoménale”.

Après la défaite face à l’Allemagne lors du premier match, le Maroc “a trouvé la force de riposter et a joué avec le coeur pour battre la Corée du Sud et ensuite la Colombie et devenir ainsi la première nation arabe à disputer les 8è de finale de la Coupe du monde”, souligne la chaîne de télévision américaine.

“Tout le monde arabe est derrière cette équipe”, relève Fox Sports, rappelant que cet exploit survient quelques mois après la sensation créée par les Lions de l’Atlas lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, où ils ont atteint les demi-finales, une première pour un pays arabe et africain.

“C’est une qualification qui donne la chair de poule”, note la chaîne, qui a diffusé une vidéo des joueuses marocaines en larmes après leur exploit.

La chaîne spécialisée relève que la qualification historique des Lionnes de l’Atlas en 8e de finale de la Coupe du monde n’est pas le fruit du hasard, puisqu’elle survient après les bons résultats réalisés lors de la Coupe d’Afrique des Nations abritée par le Royaume l’année dernière, lors de laquelle le Maroc avait atteint la finale et suscité “un grand engouement populaire”.

De son côté, “The San Diego Union Tribune” affirme que “si la qualification du Maroc pour la Coupe du monde féminine a inspiré toute une génération, ce nouvel exploit face à la Colombie cimente l’héritage des Lionnes de l’Atlas”.

Avec cette qualification pour les 8è de finale, la sélection marocaine entre de plain-pied dans l’histoire footballistique, en devenant la première nation arabe ou nord-africaine à franchir la phase de groupes de la Coupe du monde féminine, écrit le quotidien basé en Californie.

La sélection féminine marocaine de football s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football en battant la Colombie (1-0), pour le compte de la 3e journée du groupe H, jeudi à Perth (Australie).

Grâce à cette victoire, le Maroc termine deuxième du groupe H derrière la Colombie (6 pts chacun). Il affrontera la France mardi à Adélaïde pour une place en quart de finale.

LR/MAP